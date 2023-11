„Riot hat unser eigenes Meme gegen uns benutzt“ – Entwickler von LoL reagieren frech auf Kritik der Spieler

Vor ein paar Tagen wurden bei League of Legends in einem Developer-Stream einigen Neuerungen auf den PBE Testservern vorgestellt. Hierbei ist Spielern aufgefallen, dass Riot Games eines ihrer Memes benutzt, um auf einen Bug in LoL aufmerksam zu machen.

Wie kam es überhaupt zu dem Meme? In einem Video vom 8.11. äußert sich Riot-Mitarbeiter Phreak zu der Kritik vieler Spieler am Ping-System:

Nach Ansicht einiger Kritiker war das Ping-System eine “Einschränkung” der notwendigen Chat-Funktion

Der LoL-Entwickler Phreak argumentiere jedoch, es diene einer einfachen und raschen Kommunikation

Als ironisches Beispiel sagte Phreak, dass man in manchen Situationen anstelle eines Pings ja auch das längliche „Karthus Ult“ in den Chat schreiben könne: Als Beleg dafür, dass ein Ping viel schneller und unkomplizierter ist als ein langes Tippen des Begriffs “Karthus Ult” – nach dem Motto: Bis ihr das getippt habt, und der Karthus seine Ultimate gezündet hat, seid ihr schon lange tot.

Die Reaktion der Spieler auf Reddit ist daraufhin nicht gerade positiv ausgefallen.

Ein Spieler macht daraufhin auf Reddit einen „Lösungsvorschlag“, was man in solchen Situationen schreiben könnte, um rasch eine Ultimate von Karthus anzufordern: „Liebster Karthus, ich hoffe, es geht Ihnen gut. Wir befinden uns gerade in einer schrecklichen Situation auf der Bot Lane. Bitte überlegt euch, ob ihr uns mit eurer ultimativen Fähigkeit helfen könnt, denn ich glaube, dass Lee Sin gekommen ist, um unseren Turm zu stürzen. Mit freundlichen Grüßen, Ihre Bot Lane.“

Das war als Spott gemeint, in dem man das Beispiel von Phreak noch mal übertrieben hat.

“Liebster Karthus …”

Was hat Riot Games daraufhin gemacht? Das Meme, welches in der Community unter „Dearest Karthus“ bekannt ist, kursierte offenbar auch bei Riot intensiv. So entschlossen Sie sich, das Meme der Community zu nutzen und auf ihren Testservern einzubauen.

Am 21. November wurde ein neues Update auf den PBE Testservern von League of Legends eingeführt. Noch am selben Tag teilt ein Spieler einen Screenshot, auf dem eine Meldung zu sehen ist, wenn ein Spieler versucht bei Champions wie beispielsweise Ornn, Rengar oder Neeko ein Item zu nutzen, welches bugged ist.

Nutzer bekommen dann folgende formelle Meldung: Liebste/r [Champion Name], wir haben scheinbar einen kleinen Bug bei diesem Item entdeckt. Bitte erwägen Sie einen Rückruf und den Kauf eines Upgrades im Shop, da wir davon überzeugt sind, dass dies Ihrem weiteren Erfolg zugutekommt. Mit freundlichen Grüßen, Riot Games.

Riot antwortet mit dieser Meldung also indirekt auf die Kritik der Spieler bezüglich ihres Mitarbeiters Phreak und seiner Argumente, weshalb die Ping-Nutzung bei League of Legends eingeschränkt wurde.

Wie ist die Reaktion der Community? Auf Reddit gibt es viele geteilte Meinungen zu Riots Aktion:

Viele Nutzer finden Antwort auf die Kritik der Spieler gewagt, aber dennoch witzig.

Andere hingegen sind weiterhin genervt, dass an den Einschränkungen nicht geändert wird.

Weitere Stimmen der Community sind nun gespannt, ob Riot sich der Kritik annimmt und die Ping-Einschränkungen wieder rückgängig macht.

Die Geschichte mit Phreak, die hier lustig verarbeitet wurde, hat auch eine andere, bittere Wendung:

