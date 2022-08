Einer der besten Spieler in CS:GO sagt, er kann das größte Game auf Steam noch besser machen – Will nur „ein paar Millionen $“

Neues MMORPG „Tower of Fantasy“ zeigt seine riesige Welt im Trailer – Erinnert stark an Genshin Impact

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So wird aktuell kritisiert, dass der Pool an Maps schon lange unverändert blieb. Vor allem die Map „Mirage“ steht in der Kritik, denn sie hat als einzige im offiziellen Map-Pool noch kein Rework erhalten. Einige Profis fordern daher, die Map zu ersetzen.

Was ist das Besondere an seiner Aussage? CS:GO ist nicht irgendein Spiel, sondern seit vielen Jahren das größte Spiel auf Steam überhaupt.

Das ist jetzt seine Ansage: Am 9. August schrieb s1mple (via twitter ):

Insert

You are going to send email to