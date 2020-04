Valorant: Top-Streamer shroud hat eine ganz andere Tier-List als ihr

In Valorant kursieren verschiedene Tier-Listen der Agenten, doch ein paar Konstanten haben sie alle. Doch die Tier-Liste des Streamers shroud ist in einigen Aspekten radikal anders als das, was die meisten Spieler in Valorant sagen würden.

So hat shroud entscheiden: Michael „shroud“ Grzesiek ist ein früherer CS:GO-Profi und Top-Streamer auf Microsofts Plattform Mixer. Im Chat wurde der „menschliche Aimbot“ nach seiner persönlichen Tier-List für die Agenten im Spiel gefragt. Also einer Liste, in der er die Helden von den Kategorien „S“ (Total überlegen) bis „C“ (Nur, wenn es nichts anders gibt) einteilt.

Die Liste von Shroud sieht folgendermaßen aus:

S-Tier (OP) A-Tier (Einfach gut) B-Tier (Noch OK) C-Tier (Nur in Ausnahmen) Cypher Brimstone Jett Raze Sage Breach Viper Sova Phoenix Omen

Valorant Tier List: Welcher Agent ist der beste?

shroud erklärt seine ungewöhnliche Liste

Darum hat sich shroud so entschieden: Wer Valorant kennt, dürfte womöglich überrascht sein. Denn während Sage noch bei den meisten anderen Listen weit oben steht, sind Helden wie Brimstone oder Breach eher weiter unten angesiedelt. Und die von vielen als völlig OP gehandelte Sprengmeisterin Raze ist bei shroud das klare Schlusslicht.

Shroud stellt hier im Video seine persönliche Tier-Liste für Valorant vor.

Das hat aber klare Gründe, denn shroud setzt auf eine strategische Team-Aufstellung für ein Wettkampf-Setting. Er braucht also ein Team, das optimal zusammen harmoniert und gegnerische Mannschaften kontern kann, anstatt einfach nur ein fröhliches Kill-Fest abzuziehen.

Für Shroud sind daher die folgenden Punkte wichtig:

Das Team braucht Koordination, daher sind Aufklärer wie Sova und Cypher essenziell.

Man braucht ebenfalls Initiatoren, also Helden, die den Kampf einleiten. Dazu sind Phoenix und Breach top, da sie Gegner aus der Deckung scheuchen und das eigene Team schützen.

Auch der sonst eher ungeliebte Brimstone hat mit seinen Rauchbomben und Orbitallaser gutes Potential, um Kämpfe einzuleiten.

Viper wäre für shroud fast A-Tier, aber es fehlt noch das gewisse Etwas an Vielseitigkeit.

Auch Omen ist für Shroud zu wenig nützlich.

Jett hat recht wenig Team-Potential, nur in sparsamen „Eco-Rounds“, in denen man kein Top-Gear hat, kann sie mit ihren Movement-Skills glänzen.

Raze, die in vielen Augen stärkste Heldin, ist für Shroud quasi wertlos. Sie hat nur Schadens-Skills und nichts, was dem Team Mehrwert bringt. Nur ihre Raketen-Ultimate ist gefährlich.

Darum hat shroud Angst um Raze: Raze ist laut shroud sogar in Gefahr, denn er ist sich sicher, dass die Entwickler die Heldin noch grundlegend ändern werden. Zu viele Spieler seien derzeit sauer auf sie, da sie einfache Kills ermöglicht und gerade Anfänger reihenweise umlegt.

Doch wenn Raze weiter abgeschwächt wird, könnte sie laut shroud im kompetitiven Spiel noch wertloser werden und völlig in der Versenkung verschwinden. Seiner Meinung nach wurde bei der Einführung von Raze schlicht übersehen, wie extrem der Charakter für Neulinge wirkt und wie schwach die Agentin im Spiel der höheren Ligen sein dürfte.

Valorant: Die besten Agenten für den Einstieg und was sie so gut macht

Ein Streamer-Kollege hat hingegen mittlerweile die Schnauze voll von Raze, da er von ihr ein paar Mal zu oft gekillt wurde. Daher fordert der Top-Twitch-Streamer Summit1g auch gerade lautstark, man soll die nervige Agentin gleich ganz aus Valorant löschen. Sie versaut ihm auf Dauer den Spaß am Spiel.