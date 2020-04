Valorant – Sprache ändern: So stellt ihr das Spiel auf Englisch

In der Closed Beta von Valorant gibt es auf den ersten Blick keine Möglichkeit, die Sprache zu ändern. Doch es geht trotzdem. Wir erklären euch hier, wie ihr mit einem einfachen Trick die Sprache auf Englisch, Deutsch, Französisch oder eine andere Sprache ändert.

Wo stellt man die Sprache bei Valorant ein? In der Closed Beta von Valorant kann man die Sprache im Spiel selbst nicht mehr ändern. Ihr könnt lediglich einige Texte im Spiel anpassen, aber die Sprachausgabe und andere Texte bleiben fest und scheinbar unverrückbar.

Doch das bedeutet nicht, dass ihr überhaupt nichts daran ändern könnt. Denn die Spracheinstellung für das komplette Spiel gibt es durchaus, doch sie ist nicht im Spiel selbst zu finden. Vielmehr müsst ihr dazu den Launcher öffnen und dort in den Einstellungen gibt es auch eine Schaltfläche, die euch die Sprachen Englisch, Deutsch, Französisch, Russisch, Chinesisch, Spanisch, Italienisch, Polnisch und Türkisch ermöglicht.

Doch wie kommt man überhaupt in den Launcher?

Launcher finden und die Sprache ändern

Wie öffnet man den Launcher? Der Launcher von Valorant ist nur wenigen Spielern bekannt, denn wer sich einmal eingeloggt hat, sieht ihn normalerweise so schnell nicht mehr. Denn nach einem einmaligen Einloggen öffnet ein Click auf das Launcher-Icon sofort das Spiel direkt und überspringt den Launcher. Nur bei Updates kann es sein, dass ihr den Launcher nochmal sehen könnt.

Loggt euch unbedingt aus dem Spiel aus, sonst kommt der Launcher beim nächsten Neustart nicht.

Doch mit einem einfachen Trick könnt ihr den Launcher trotzdem öffnen. Geht dazu ins Spiel und loggt euch über die Schaltfläche links gleich wieder aus. Wichtig: Ihr müsst euch ausloggen, nicht einfach wieder zurück zum Desktop wechseln.

Wenn ihr jetzt das Icon von Valorant nochmal doppelklickt, dürfte sich ein Login-Fenster öffnen. Wenn ihr eure Zugangsdaten dort eingegeben habt, dürfte der Launcher erscheinen.

Wo finde ich die Spracheinstellungen im Launcher? Das ist einfach. Ihr müsst nur auf das Zahnrad-Icon klicken. Dann kommt ihr in ein Optionsmenü und könnt dort die Sprache nach Herzenslust einstellen. Nach einem Neustart des Clients und einem kleinen Download der nötigen Dateien sollte die neu eingestellte Sprache dann im Spiel verfügbar sein.

Hier unten rechts findet ihr im Launcher die Spracheinstellungen.

Beachtet aber, dass Valorant noch in der Beta ist und daher womöglich die Übersetzung noch nicht 100% abgeschlossen ist. Wenn ihr aber eh auf Englisch spielen wollt, dann dürfte alles passen. Falls ihr euch nach dem Ändern der Sprache mit der Freundesliste in Valorant herumschlagt, haben wir hier ebenfalls etwas für euch. Lest hier, wie ihr in Valorant Freunde adden könnt.