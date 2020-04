In Valorant Freunde adden – So findet ihr Riot ID und Tagline

Valorant macht den meisten Spaß, wenn ihr mit euren Freunden im Team spielt. Damit das gescheit funktioniert, solltet ihr sie eurer Freundesliste hinzufügen. Doch wie kann man Freunde adden und was zum Teufel ist eine Riot ID und die zugehörige Tagline? Das erklären wir euch hier.

Wie kann man Freunde in Valorant adden? An sich ist es nicht schwer, einen Freund in der Beta zu Valorant der eigenen Freundesliste hinzuzufügen. Geht im Hauptmenü des Spiels einfach auf das kleine „Männchen-Plus-Symbol“ rechts unten im Seitenmenü.

Dort ploppt dann ein Kästchen auf, in das ihr die „Riot ID“ und die „Tagline“ eures Freundes eintragen sollt. Und genau hier fragen sich viele verwirrte Spieler: „Was soll das denn sein?“

Unten rechts ist das Symbol zum Adden von Freunden.

So kommt ihr an die Riot ID und die Tagline

Was sind Riot ID und Tagline? Es genügt nicht, einfach nur den User-Namen des Freundes einzutragen, ihr braucht genau die Riot ID und die Tagline dazu.

RiotID: Das ist ein einzigartiger Name, der euch innerhalb aller Riot-Games identifiziert. Er ist nicht unbedingt identisch mit dem User-Name.

Das ist ein einzigartiger Name, der euch innerhalb aller Riot-Games identifiziert. Er ist nicht unbedingt identisch mit dem User-Name. Tagline: Diese Zahlenfolge dient der weiteren Identifizierung eures Accounts in eurer Region.

Beachtet, dass ihr beide Informationen eingeben müsst, um eure Freunde zu adden.

Wie ihr hier im Bild sehen könnt, ist der Name getrennt mit einer Raute (#). Die Riot ID ist der Teil vor der Raute, die Tagline die Zahlenfolge danach.

Findet man Riot ID und Tagline? Wenn ihr herausfinden wollt, wie eure Riot ID und eure Tagline lauten, dann müsst ihr euch in euer Riot-Konto einloggen. Nutzt dazu den Link hier zur Riot-Account-Homepage.

Loggt euch ein und klickt dann auf den Reiter Riot ID. Dort findet ihr dann eure ID. Es ist der Name vor der Raute (Hashtag). Die Zahl hinter dem Hashtag ist die Tagline. Ihr braucht aber nur die Zahl, nicht das Zeichen.

Alternativ lässt sich statt der Tagline auch einfach das Kürzel der entsprechenden Region eintragen. Für Deutschland und Umgebung wäre das „EUW“, also Westeuropa.

Gibt es ein Feedback, dass die Anfrage raus ist? Leider nicht. Wenn ihr die Infos falsch eingebt, dann merkt ihr davon gar nichts. Fragt also idealerweise eure Kumpels außerhalb des Spiels, ob sie wirklich eure Anfrage zur Freundschaft bekommen haben.

Hier im Video seht ihr ebenfalls detailliert, wie ihr Freunde zufügt und Anfragen annehmt.

Freunde aus Riot Games wie LoL und Co. adden – So geht’s

So findet ihr Freunde aus anderen Riot-Games: Etwas einfacher läuft die Sache, wenn ihr auch andere Spiele von Riot Games spielt. Wenn ihr League of Legends eifrig zockt und eure Freunde ebenfalls dort zu finden sind, dann könnt ihr sie leichter adden.

Denn die Freundesliste wird in Valorant ebenfalls unter dem Reiter „Other Games“ angezeigt. Sobald eure Freunde sich für die Beta von Valorant registriert haben, könnt ihr sie dann mit einem Rechtsklick für Valorant adden. Eure Freunde sind noch nicht in der Beta? Dann schaut euch mal unseren Artikel zu den Hintergründen der Twitch-Drops und der Beta-Registrierung in Valorant an.