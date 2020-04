In Valorant ist Aufklärung essenziell für den Sieg und einige Helden haben dazu nützliche Skills. Doch wusstet ihr schon, dass ihr manche davon kombinieren könnt, um eure Gegner noch besser auszukundschaften und überraschen zu können?

Was für ein Trick ist das? In Valorant ist der nützliche Held Sova oft in den Teams anzutreffen. Grund ist sein praktischer Sonar-Pfeil, der alles im Umkreis für kurze Zeit aufdeckt. Das Dumme an dem Pfeil ist nur, dass er stationär ist und leicht abgeschossen werden kann.

Zwar könnt ihr den Pfeil mit etwas Geschick auch um Ecken prallen lassen, doch wäre es nicht viel geiler, wenn das Ding sich bewegen könnte?

Hier kommt die ebenfalls populäre Agentin Raze ins Spiel. Die hat nämlich einen Roboter mit einer Bombe. Der fährt auf der Suche nach Gegnern autonom herum.

Der Spieler BOTSwagLoAF auf reddit hat in einem Match aus Versehen den Pfeil von Sova danebengeschossen und den zufällig vorbeifahrenden Roboter von Raze getroffen.

Zu der Verwunderung des Spiels blieben aber sowohl Roboter als auch Pfeil intakt. Außerdem fuhr der Bot um Ecken und erweiterte so den Radius des Erkennungspfeils deutlich.

So nützlich ist die Pfeil-Roboter-Kombi

Darum ist der Trick so gut: Wie schon erwähnt, ist es in Valorant essenziell, dass man die Position der Gegner kennt. Nur so funktionieren die Skills vieler Helden optimal und auch für das berüchtigte Wallbanging (Schießen durch Wände) ist Aufklärung immens wichtig.

Der Sonar-Pfeil von Sova ist eine einfache, aber auch recht bekannte und leicht zu konternde Aktion. Doch ein Pfeil, der auf einem kleinen Roboter herumfährt, damit rechnet erstmal keiner. Selbst wenn der Robo abgeschossen wird, kann er womöglich vorher noch wertvolle Feldaufklärung liefern.

Besonders diabolisch wird die ganze Aktion, wenn ihr den Roboter noch mit verhüllenden Effekten, wie den Rauchbomben von Brimstone, versteckt. Dann klärt er womöglich das ganze Feindteam auf, das sich gut in seiner Deckung verschanzt hat.

So reagiert die Community: Die Leser des reddit-Posts sind von der Idee begeistert: „Das ist mal eine clevere Anwendung der Spielmechanik“ schreibt ein Fan. Ein anderer merkt an, dass man womöglich auch ein C4-Paket von Raze an die Aufklärungsdrohne von Sova pappen könnte. Zuletzt merkt noch ein zynischer Spieler an „Ja, nett. Und jetzt löscht sie bitte!“, eine Anspielung auf die kontroverse Diskussion um die Agentin Raze, die viele für zu stark halten.