Der „menschliche Aimbot“ shroud hat in einem Video seine Einstellungen für den neuen Shooter Valorant verraten. Wir zeigen euch, mit welchen Settings einer der weltbesten Shooter-Spieler den neuen Hit zockt.

Was sind das für Einstellungen? Der Mixer-Streamer Michael „shroud“ Grzesiek wird in seinen Streams oft nach seinen Einstellungen gefragt, mit denen er den neuen Shooter-Hit Valorant spielt.

Obwohl viele Spieler aktuell selbst noch nicht spielen können und auf einen Beta-Zugang warten, wollen sie der Shooter-Ikone nacheifern.

shroud gilt als Meister der virtuellen Waffen. Viele wollen so gut sein wie er.

Die Anpassungen der Einstellungen sind wichtig, weil die Standard-Einstellungen der Entwickler oft vom praktischen Nutzen beim Spielen abweicht. Das liegt zum einen daran, dass der Standard möglichst vielen Spielern zusagen als auch für jeden irgendwie brauchbar sein sollte.

Besonders in einem Shooter ist es aber wichtig, die Einstellungen auf sich selbst anzupassen, um möglichst alles aus seinen Fähigkeiten herauszuholen. Denn schon Millisekunden Unterschiede in der Performance können über den Sieg oder die Niederlage entscheiden.

Wer ist shroud? shroud gilt als einer der besten Shooter-Spieler der Welt und trägt den Beinamen „menschlicher Aimbot“. Den hat er sich durch seine herausragenden Leistungen im Genre erarbeitet, da er zielsicher alle möglichen Gegner ausschaltet. Teilweise ist er dabei so gut, dass er sich selbst verblüfft. Es liegt deswegen nahe, sich an seinen Einstellungen zu orientieren.

shrouds Fadenkreuz-Einstellungen

So stellt shroud sein Fadenkreuz ein

Farbe des Fadenkreuzes: Türkis

Umrisse: Aus

Werte für innere Linien: 1/8/2/3

Werte für äußere Linien: 0/0/0/0

Bewegungs-/Feuerfehler: Aus

Warum sollte ich mein Fadenkreuz so einstellen? Im Prinzip sind diese Einstellungen persönliche Vorliebe, aber sie haben einen entscheidenden Vorteil: Sichtbarkeit. Durch shrouds Fadenkreuz-Einstellungen seht ihr schneller und genauer, wo sich euer Fadenkreuz gerade befindet.

Besonders die Farbe ist dabei ausschlaggebend. Das standardmäßige Weiß hebt sich kaum von vielen Oberflächen in Valorant ab. Es ist deswegen generell ratsam, eine grelle Farbe zu nehmen, die so im Spiel selten vorkommt – etwa Pink oder eben Türkis.

Ein türkises Fadenkreuz setzt sich besser vom Untergrund ab als ein weißes – mit Pink klappt das auch.

shrouds Maus-Einstellungen

So stellt shroud seine Maus ein

DPI: 450

eDPI: 351

Hertz: 1000

Maus-Empfindlichkeit im Spiel: 0.78

Empfindlichkeitsmultiplikator Zielfernrohr: 1

Maus-Empfindlichkeit bei Windows: 6

Sollte ich diese Einstellungen übernehmen? Die Einstellungen von shroud sind ebenfalls eine persönliche Vorliebe und unterscheiden sich von Spieler zu Spieler. Manche bevorzugen langsamere Bewegungen bei Shootern, andere schnellere.

Die meisten dieser Einstellungen findet ihr allerdings direkt in den Optionen oder im Treiber eurer Maus oder bei Windows. Wichtig ist dabei vor allem die eDPI, die sich ergibt, indem DPI und Empfindlichkeit multipliziert werden.

Dieses Produkt sollte übereinstimmen, wenn ihr shrouds Einstellungen kopieren wollt. Die beiden entsprechenden Optionen können dann abweichen, solange das Ergebnis identisch bleibt.

Die besten Gaming-Mäuse für MMOs – Stand: 2020

shrouds Tastenbelegung

Diese Tastenbelegung nutzt shroud

Ducken: Strg links

Springen: Mausrad nach unten

Benutzen: F

Fähigkeit 1: C

Fähigkeit 2: Q

Fähigkeit 3: E

Ultimative Fähigkeit: X

Warum sollte ich diese Tastenbelegung nutzen? shroud nutzt zum größten Teil die Standard-Einstellungen und hat einige Tasten, wie etwa die Ultimate, auf besser zu erreichende gelegt. Dadurch kann er F für „Benutzen“ belegen, was in vielen anderen Shootern ebenfalls auf dieser Taste liegt. So kann er besser von seinem Muskelgedächtnis profitieren.

Dass er auf Mausrad nach unten springt, hat jedoch vermutlich einen besonderen Grund. Denn so ist diese Bewegung leichter zu erreichen und das „Bunny Hopping“ fällt leichter. Bunny Hopping ist eine besondere Fortbewegungsmethode, die viele Experten empfehlen – und mit shrouds Einstellungen fällt es leichter, sie nachzumachen.