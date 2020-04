Valorant: Erfolgreichster Twitch-Streamer schimpft über andere: „Macht euren Job!“

Die Beta von Valorant wird nach wie vor nur durch Twitch-Drops spielbar. Da jetzt jeder Streamer Drops verteilt, senden manche davon pausenlos alten Content, um ihren Kanal aktiv zu halten. Das geht dem Top-Streamer Jaryd „summit1g“ Lazard gewaltig gegen den Strich.

Was stört Summit1g so sehr? summit1g (5 Millionen Followern) ist auf Twitch der mit Abstand erfolgreichste Steamer in der Beta von Valorant. Doch einige seiner Streamer-Kollegen nerven ihn gerade gehörig.

Denn seit Riot Games Twitch-Drops – die nach wie vor einzige Möglichkeit, in die Beta von Valorant zu kommen – für alle Streamer von Valorant freigeschaltet hatte, streamen einige auf Twitch ihren Content pausenlos.

Und zahlreiche Zuschauer schalten sie ein, um endlich einen begehrten Drop mit dem Beta-Invite zu bekommen.

24/7-Content-Stream aus der Konserve ist nicht ok!

Das ist das Problem mit den Dauerstreams: Summit1g streamt sehr viel und kommt in 7 Tagen auf 97 Stunden. Das sind im Schnitt 14 Stunden am Tag, was eine Menge ist.

Doch ein Konkurrent bei den Top-Streamern zu Valorant, kommt auf Zahlen wie 138 Stunden in 7 Tagen (knapp 20 Stunden am Tag). Ein Twitch-Streamer war in 7 Tagen sogar 164 Stunden lang auf Sendung.

Das wären 24 Stunden pro Tag, was einfach nicht menschenmöglich ist.

Unter den Top-5 der Valorant-Streamer sind einige, die länger online sind, als eigentlich menschenmöglich wäre. Quelle: Sullygnome

Die Logik ist: Wer mehr als 14 Stunden am Tag streamt, der sendet nicht ausschließlich Live-Content, sondern mischt das mit alten, aufgezeichneten Material, das die Streamer wohl ohne Nutzung der „Rerun“ Option von Twitch in Dauersendung abspielen. Das wäre laut Summit1g ganz schlechter Stil:

Alles was ihr damit macht, ist jeden Einzelnen unter euch zu schaden. Acht, 12, 15 Stunden am Tag … so lange ihr da seid, kein Problem, verstehe ich, mach ich auch so. Ich grinde verdammt nochmal die Scheiße aus dem Ding raus, weil ich weiß, was das für meinen Channel bedeutet.

Wer also dauernd online ist, ohne etwas Neues zu senden, der verdränge all die Streamer unter ihm, die wahrscheinlich „richtigen“ Live-Content haben.

Es sei laut Summit1g auch keine Schade, die Rerun-Option für solche Wiederholungen anzuschalten. Denn Wiederholungen im Livestream-Channel über Twitch zu senden, gehe laut summit1g einfach nicht: „Ich versteh diese Scheiße nicht, es ist eine Livestream-Plattform!“

Zuletzt hatte Summit1g noch einen einfachen Rat: „Macht euren verdammten Job, es ist echt nicht so schwer!“, waren seine abschließenden Worte zu dem Thema.

Hier gibt’s noch mehr Twitch-Storys: Ein weiterer Streamer, der vor kurzem in Valorant für Ärger gesorgt hat, war übrigens der berüchtigte Dr Disrespect. Der gab vorsätzlich an, Twitch Drops anzubieten, obwohl er das damals nicht konnte. Dazu hat er mittlerweile ein gewohnt gehässiges Statement rausgehauen.