Gamer zeigt, dass ihr Counter-Strike 2 mit 100 FPS auf dem Handy spielen könnt und viele weitere Spiele dürften folgen

Kann das Handy in der Hosentasche eine Alternative zum Gaming-PC sein? Ein Nutzer hat jetzt gezeigt, dass man Counter-Strike 2 dauerhaft mit mehr als 100 FPS spielen kann. Das Ergebnis ist beeindruckend und weitere Spiele könnten folgen.

Ein Modder hat sein Nubia Z70 Ultra so umgerüstet, dass es bei der Ausführung von „Counter-Strike 2“ dauerhaft über 100 FPS liefert. Das Nubia Z70 Ultra ist ein Flaggschiff-Modell des gleichnamigen Herstellers und kostet etwas weniger als 600 Euro.

Daran sieht man auch: Es braucht kein High-End-Modell für mehr als 1.000 Euro werden, wenn man auf dem Handy spielen möchte. Davon berichtet das englischsprachige Magazin WCCFTech.com.

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Counter-Strike 2 in Full-HD, mit niedrigen Grafikeinstellungen mit mehr als 100 FPS

Was genau hat er gemacht? Der Nutzer berichtet in einem Thread auf Reddit, dass er Counter-Strike 2 in Full-HD und niedrigen Grafikeinstellungen mit mehr als 100 FPS zum Laufen gebracht habe. Das beweist er mit einem kurzen Video.

Für seinen Test hat er GameNative installiert. Das ist eine Art PC-Emulator für das Handy. Damit lassen sich PC-Spiele auch auf einem Android-Gerät ausführen. Zusätzlich hat er die Kühlung seines Geräts modifiziert, um eine Drosselung durch die Hitze zu verhindern. Er selbst erklärte, dass er mit seiner Konfiguration 3 Stunden ohne Probleme spielen konnte. Das Ergebnis könnt ihr euch in seinem 20-sekündigen Video ansehen. Sein Handy hat er an einen externen Bildschirm angeschlossen:

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Er selbst erklärte, dass er sich für den Leistungsmodus seines Handys entschieden habe. Dadurch würden zwar die Temperaturen stark steigen, aber die FPS-Zahlen würden stabil bleiben. So erklärt er:

Alle Tests werden im „Diablo-Modus“ durchgeführt, dem aggressivsten Leistungsmodus von Nubia. Dieser beansprucht die Hardware stark, daher sind die höheren Temperaturen, die ihr möglicherweise auf meinen Screenshots seht, zu erwarten.



Außerdem versuche ich nicht, die höchstmögliche FPS-Zahl oder einen Benchmark-Wert zu erreichen, der nur 30 Sekunden lang anhält. Der Sinn meiner Kühlkonfiguration liegt in der dauerhaften Leistung.

GameNative gehört übrigens zu den bekanntesten und am schnellsten wachsenden Projekten, wenn es um PC-Spiele auf dem Handy geht. Utkarsh Dalal, der Entwickler von GameNative, erklärte damals gegenüber AndroidAuthority, dass er mit seinem Emulator Android-Geräte zu einer echten Alternative für Gaming-Handhelds machen wolle:

Unser langfristiges Ziel, das in unserer öffentlichen Roadmap dargelegt ist, besteht darin, ein Android-Gerät mit GameNative zu einem echten Ersatz für einen Handheld-PC zu machen.

In einer Zeit, wo Gaming-Handhelds entweder sehr teuer oder kaum verfügbar sind, könnte das jetzt eine spannende Option für viele Spieler werden.

Die hohen RAM-Preise haben mittlerweile auch Handheld-Hersteller erwischt. Ayaneo setzt die Vorbestellungen aus, weil die Preise für RAM und Speicher zu stark gestiegen seien. Schon zur Vorbestellung musstet ihr mindestens 2.000 Euro für das Gerät zahlen. Mehr dazu auf MeinMMO: Hersteller verkauft Gaming-Handheld für 2.000 Euro, trifft wegen RAM-Krise eine harte Entscheidung