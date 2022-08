Wer Lost Ark liebt, hat praktisch kein Leben mehr, sagt einer der größten Twitch-Streamer zum MMORPG

Saintone ist der zweitgrößte Twitch-Streamer zu Lost Ark und spielt das MMORPG schon seit dem Release in Korea fast täglich. Nun gibt er zu, dass man irgendwann einfach kein Leben mehr haben kann, wenn man in Lost Ark durchstarten will und entfacht damit eine Diskussion. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Wer ist Saintone? Saintone gehört zu den größten Twitch-Streamern auf der Plattform. Er streamt seit dem Release von Lost Ark in Korea regelmäßig aus dem MMORPG und hat mit dem Release im Westen noch einmal an Zuschauern zulegen können.

Außerdem gilt er als Experte für das Spiel und ist verantwortlich für einige der besten Builds. Er führt des Weiteren ein Wiki zu Lost Ark, das im Prinzip alle wichtigen Informationen bereithält, die man als Spieler benötigt.

Auf Twitch streamt er seine Gameplay-Erfahrung für durchschnittlich 2.795 Viewer und konnte damit fast 140.000 Follower generieren, was ihn derzeit zum zweitgrößten Streamer für Lost Ark macht (via sullygnome).

Auch auf YouTube ist er, wenn auch sehr unregelmäßig, aktiv und erklärt euch die Geschichte und andere, wichtige Themen in Lost Ark. Die „Lost Ark verstehen“-Reihe fasst dabei komplexe Themen kurz und verständlich zusammen und ist vor allem für Anfänger geeignet.

Was sagt der Streamer? In einem seiner Streams schreibt ihm ein Zuschauer, dass er Lost Ark aufhören müsse, um ein reales Leben zu haben. Darauf geht Saintone ein und versucht erst noch, die Aussage zu relativieren.

Nach diesen Erklärungsversuchen gibt er dem Schreiber des Kommentars aber recht und bestätigt: „Über die Zeit wird Lost Ark mehr und mehr zu einem Zeitfresser, wenn du es lang genug spielst, bis zu dem Punkt, wo du… ja, praktisch kein Leben mehr hast.“

Auch den neuen Kontinent, den ihr im Video seht, hat er im Stream schon gespielt:

Einfach viel zu viele Charaktere

Warum frisst Lost Ark so viel Zeit? Das erklärt Saintone ebenfalls. Er bezeichnet die benötigte Zeit, die das MMORPG eben einfach braucht, als dauerhaftes Problem von Lost Ark. Weiterhin sagt er, dass einige Leute das sogar gut fänden, aber viele eben auch schlecht.

Ein Fakt sei allerdings, dass man schlichtweg mehr und mehr zu tun bekommt. Die Dinge, die man täglich und wöchentlich abschließen kann, werden einfach immer zahlreicher, erklärt Saintone. Das läge vor allem daran, dass einem das Spiel immer mal wieder einen Powerpass schenkt, mit dem man dann einen neuen Charakter direkt ins Endgame befördern kann.

„Über Zeit wächst euer Kader immer weiter. Man bekommt mehr und mehr und mehr Neben-Charaktere und man kriegt Powerpässe und hat das Gefühl, man sollte sie benutzen.“

Den Ausschnitt aus dem Stream könnt ihr euch hier ansehen:

Tipp für neue Spieler: In seinen anderen Videos und Streams gibt er daher als Tipp für die westlichen und allgemein neuen Spieler mit, dass man Lost Ark in seinem ganz eigenen Tempo spielen sollte. Man solle sich Zeit lassen und das Game einfach genießen.

Die Mechaniken, die einem immer wieder das Gefühl geben, wichtige Dinge zu verpassen, so gut es geht zu ignorieren. Das sagt nicht nur Saintone, sondern es ist ein Punkt, den gleich mehrere Lost Ark-Experten nennen, wenn man sie nach dem besten Tipp für Einsteiger fragt.

Diskussion in der Community – „Mein Leben besteht nur noch aus Arbeiten und Lost Ark und ich mag das“

Wie reagiert die Community? Ein Ausschnitt aus dem Stream konnte in wenigen Tagen 85 Kommentare sammeln, während einige der Meinung sind, dass das überhaupt nicht stimmt. Viele sind sich jedoch einig, dass Lost Ark einfach enorm viel Zeit frisst, diskutieren dann aber darüber, ob das nun gut oder schlecht ist.

Viele User berichten aus ihrer eigenen Erfahrung mit Lost Ark und erklären daher, wie sie zu ihrem Standpunkt kommen. Ein paar Leute sagen sogar, sie hätten immer weniger zu tun, je länger sie spielen und könnten die Argumentation des Streamers nicht nachvollziehen.

Einige der Kommentare möchten wir euch wiedergeben, damit ihr euch selbst ein Bild machen könnt. Sie stammen von einem YouTube-Clip, der einen Ausschnitt des Streams zeigt.

Yuki schreibt: „Das kann ich nachfühlen. Mein Leben besteht momentan nur noch aus Home-Office und Lost Ark und ein paar mal mit dem Hund rausgehen. Ich mag das und ich hoffe, es ändert sich eine Weile nicht.“

Emilgod sagt: „Lost Ark ist ein Meister darin, dir Angst zu machen, Dinge zu verpassen. All die Sachen, die man geschenkt bekommt, die Events, der Rest-Bonus […] Ich liebe das Spiel, aber ja, ich kann nachvollziehen, dass Leute Lost Ark als Lifestyle sehen und super abhängig davon werden.“

Bacon Muffin schreibt: „Witzig, meine Erfahrung ist genau andersrum. Nach meinem 6. Charakter waren mir neue einfach egal. Ich habe mich nur noch um die gekümmert, die ich am meisten mochte.“

zijjca schreibt: „Ich fühle genau das Gegenteil. Je länger ich Lost Ark spiele, desto weniger habe ich zu tun. Ich mache keine Dailies mehr, keine Chaos-Dungeons oder Guardian Raids. Auch die ganzen Inseln muss ich nicht mehr machen, ich habe ja bereits alle Seelen. Ich mag meinen aktuellen Rhythmus sehr gerne, aber ich hatte die letzten Monate das Gefühl, ich stehe kurz vorm Burnout.“

Was ist eure Erfahrung mit Lost Ark? Spielt ihr noch täglich? Verbringt ihr immer mehr Zeit in dem MMORPG, oder immer weniger? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

