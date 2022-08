Lost Ark bringt heute alle Powerpässe zurück, aber mit großen Einschränkungen

Heute, am 24. August, erscheint das große „Unter der Sonne“-Update für Lost Ark. Es bringt neben neuen Skins und Features auch sinnvolle Verbesserungen für das MMORPG sowie neue Einschränkungen. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Was kommt im Update? Das große August-Update „Unter der Sonne“ fokussiert sich, wie der Name schon sagt, auf den Sommer. Es erwarten euch einige neue Features, die wir in einem eigenen Artikel dazu im Detail vorgestellt haben.

Neue Infos gibt es allerdings vor allem bei den Bugfixes und bei den Powerpässen. So werden nun, nach fast 3,5 Wochen, auch die kostenpflichtigen Powerpässe wieder aktiviert. Als Wiedergutmachung für den langen Ausfall winken 25 % Rabatt auf alle Pässe bis zum 7. September.

Doch auch neue Einschränkungen kommen mit den Pässen, die jetzt jeder benutzen kann. Das richtet sich vor allem an neue Spieler, denn diese Beschränkungen greifen nur dann, wenn der höchste Gearscore auf eurem Account durch die Benutzung eines Powerpasses erhöht wird.

Kauft ihr also einen Powerpass, der auch auf Gearscore 1.302 pusht und hattet vorher aber nur einen Charakter mit Itemlevel 460, dann gelten 72 Stunden lang folgende Einschränkungen für euch:

Die Gold-Zahlungsaufforderung kann nicht empfangen werden

Gold kann nicht als Postanhang verschickt werden

Gegenstände können nicht als Postanhang verschickt werden

Währung kann nicht während eines 1:1-Handels verschickt werden

Gegenstände können nicht während eines 1:1-Handels angeboten werden

Gegenstände können nicht auf dem Markt gekauft oder registriert werden

Gegenstände können nicht im Auktionshaus gekauft, ersteigert, oder registriert werden

An Beuteauktion kann nicht teilgenommen werden

Kristalle können nicht gekauft werden

Außerdem dürft ihr euch wieder auf neue Login-Belohnungen und die Zurücksetzung aller monatlich kaufbaren Items freuen.

Lost Ark ist heute, am 24. August, für 4 Stunden offline

Wie lange ist der Server-Status offline? Wie gewohnt gehen die Server heute um 9:00 Uhr morgens deutscher Zeit offline und bleiben das für das August-Update für voraussichtlich vier Stunden. Danach könnt ihr euch einloggen und die neuen Inhalte genießen.

Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden darüber, wann die Server wieder online gehen und aktualisieren diesen Artikel dann entsprechend.

Ausnahmsweise müsst ihr ebenfalls mit einem größeren Update auf Steam rechnen, da einige neue Skins und somit neue Texturen in das Spiel hereinmüssen. Auch die Pet-Ranch dürfte nicht sonderlich klein ausfallen.

Was haltet ihr von dem August-Update? Freut ihr euch schon auf die Pet-Ranch? Oder stört ihr euch eher an den neuen Beschränkungen, die für Powerpass-Nutzer gelten? Findet ihr sie fair? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO, wir freuen uns schon auf eure Meinung.

