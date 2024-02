„Größte Enttäuschung, die ich seit langem erlebt habe“ – Fans fällen hartes Urteil, nachdem ARK erneut eine Map verschiebt

Das Remake des Survival-Hits ARK verschiebt den Release einer 8 Jahre alten Map und frustriert damit die Spieler.

Was beschäftigt die Fans? Mit ARK: Survival Ascended (ASA) erhielt der beliebte Survival-Titel ARK: Survival Evolved im Oktober 2023 ein Remake auf Unreal Engine 5. Das Spiel kam allerdings nur mit einer einzigen Map, The Island.

Das sorgte bei vielen Spielern des ursprünglichen ARK: Survival Evolved für Kritik, da sie bereits eine Vielzahl von Maps besitzen und teilweise Geld dafür bezahlt haben. In dem ebenfalls kostenpflichtigen Remaster müssen sie jetzt jedoch auf die alten Karten warten.

Eine dieser Maps, auf die Spieler von ARK: Survival Ascended warten, ist „The Center“. Die Karte erschien für ASE bereits im Jahr 2016 und sollte ASA eigentlich am 28. Februar 2024 hinzugefügt werden. Jetzt gab Studio Wildcard jedoch in dem neusten Community-Crunch bekannt, dass sich der Release von The Center verschieben wird.

Kein neues Release-Datum, dafür ein neuer Dino

Wann ist der neue Release der Map? Studio Wildcard hat noch kein neues Release-Datum für The Center bekannt gegeben. Stattdessen schreiben die Entwickler:

Wir haben uns entschlossen, The Center zu verschieben, da sie [die Karte] nicht in der Lage war, in der von uns geforderten Qualität zu launchen. Unsere engagierten Partner – die an The Center gearbeitet haben, während wir uns auf Scorched Earth konzentrierten – brauchen mehr Zeit, um sicherzustellen, dass es unsere und eure Erwartungen erfüllt. Studio Wildcard via survivetheark.com

Damit die Spieler nicht komplett mit leeren Händen dastehen, veröffentlichen die Entwickler mit dem „Gigantoraptor“ am 28. Februar einen neuen Dino, der ursprünglich gemeinsam mit The Center erscheinen sollte.

ARK-Spieler sind von wiederholten Verschiebungen frustriert

Was genau sagen die Spieler zu der Verschiebung? Studio Wildcard ist dafür bekannt, nahezu jedes Release-Datum bei ARK zu verschieben. Egal ob es neue Spiele, DLCs oder nur einzelne Maps sind, das Entwicklerstudios hält fast nie das angegebene Datum ein.

Entsprechend frustriert sind viele Spieler auf X.com über die Verschiebung von The Center:

Nekatus: „Nun, das ist schlecht.“

PapiBacon: „Ich hab noch nie ein Unternehmen gesehen, das jedes einzelne Datum verpasst, das es angibt.“

BAMsPG: „Das ist die größte Enttäuschung, die ich seit langem gesehen habe.“

animefanatic: „Ihr werdet keine Spielerbasis haben, wenn diese Karten irgendwann veröffentlicht werden, weil euer Spiel buchstäblich im Sterben liegt.“

RandomJailbird: „Palworld und Enshrouded sind so viel besser und liefern wenigstens pünktlich Updates.“

Einige Spieler schwimmen dem Strom der Enttäuschung auch entgegen und sagen, dass sie nicht enttäuscht seien, weil eine Verschiebung zu erwarten war.

Verschiebt sich auch der Release der anderen Maps? Aktuell scheint es, als würde sich die Verschiebung von The Center nicht auf den Release von Scorched Earth auswirken, zumindest ist in dem Community-Crunch weiterhin vom 1. April 2024 die Rede. Ob Wildcard das Datum tatsächlich einhält, wird sich zeigen.

Auch ARK 2 wurde bereits mehrfach verschoben, aktuell ist der Release für Ende 2024 geplant. Sollte es neue Informationen zu dem Nachfolger des Survival-Hits geben, erfahrt ihr es auf MeinMMO: ARK 2: Release, Trailer, Gameplay – Was wir bisher dazu wissen