Ein Schauspieler aus House of the Dragon ist so gut in seiner Rolle, dass er im echten Leben gehasst wird

In Filmen und Serien gibt es Rollen, die dafür geschrieben worden sind, dass man sie hasst. Manche Zuschauer tun sich aber oft schwer, die Rolle und den Schauspieler zu trennen. Das passiert jetzt einem Darsteller aus House of the Dragon, der seine Instagram-Kommentare limitieren muss.

Was ist passiert? In House of the Dragon spielt Fabien Frankel Sir Criston Cole. Einen Charakter, der nach der aktuellen Episode den Hass im Fandom abbekommt. Doch das trifft nicht nur den Charakter selbst, sondern auch den Schauspieler auf Social-Media.

Wie Cultur Crave auf X postet, musste Frankel seine Instagram-Kommentare limitieren. In den Kommentaren wird der Darsteller für die Taten seiner Rolle angegriffen. Das geht von Ich hasse dich Criston zu Leuten, die hoffen, er würde angegriffen werden.

Schaut man sich jetzt Cristons Instagram-Account an, dann sind die Kommentare limitiert. Vor allem bei umstrittenen Rollen kann man oft davon ausgehen, dass eine Hasswelle folgen wird, wie MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski hier beschreibt: Die Abby-Darstellerin für die „The Last of Us“-Serie steht fest und ich mache mir jetzt schon Sorgen um sie

Er ist kein Einzelfall

In den Kommentaren zum Tweet von Cultur Crave verstehen viele nicht, wie man die Rollen nicht vom Darsteller trennen kann.

@Stop_Hammerzeit: Glauben diese Leute auch, dass der Todesstern echt ist, wenn sie Star Wars sehen?

@ExeAlebs: Warum tun Fans sowas. Das sind nur Schauspieler.

@dinmurdock: Ich würde es als Kompliment auffassen, wenn ich so gut schauspielern würde, dass die Leute mich für die Handlungen meiner Figur verantwortlich machen würden.

Für die meisten scheint die Trennung zwischen Darsteller und Rolle selbstverständlich zu sein, aber der aktuelle Fall ist kein Einzelfall. Vor allem durch Social Media kann sich sowas aufbauschen.

Ein Beispiel in diesem Fall wäre auch Kelly Marie Tran, die für ihre Rolle als Rose in Star Wars: Episode 8 einer großen Hasswelle ausgesetzt war, wie sie in einem Interview mit The Hollywood Reporter erzählt. Dabei erwähnt sie auch, dass es John Boyega und Daisy Ridley in Episode 7 ähnlich erging.

Es fällt auf, dass dies oft bei großen Franchises passiert, bei denen die Leute sehr emotional sind. Man sieht das bei Game of Thrones und Star Wars. Aber auch bei Serien wie Tote Mädchen Lügen nicht oder Baby Reindeer kann man so etwas beobachten. Ein anderer bekannter Darsteller wurde für seine Rolle in einem Animationsfilm gehasst: Warum das Internet die Idee hasst, dass Chris Pratt nun Mario spricht