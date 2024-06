Eine Netflix-Serie, die mit Game of Thrones konkurrieren wollte, wird nach nur drei Staffeln enden

Nach dem großen Erfolg von Game of Thrones versuchten einige, mit eigenen Produktionen der Serie Konkurrenz zu machen. Eine Mittelalter-Serie von Netflix erlebt jetzt nach Staffel 3 ein rasches Ende und das, obwohl der Drehbuchautor noch viele Ideen hatte.

Was ist das für eine Serie? Obwohl Game of Thrones wohl immer für sich stehen wird, hat das Ende der Serie eine Lücke hinterlassen, die Netflix wohl schließen wollte. Mit ihrer Spin-Off-Serie von Vikings: „Vikings: Valhalla“ brachte eigentlich alle „Game of Thrones“-Zutaten mit.

Der Serie mangelt es weder an religiöser Fanatismus, Sex noch an Gewalt und Kämpfen, trotzdem ist nach der 3. Staffel der Serie Schluss.

Hier könnt ihr den Trailer zur 3. Staffel von Vikings: Valhalla sehen:

Ein harter Schlag für Vikings-Fans

Wann ist Schluss? Nach der 3. Staffel wird die Spin-Off-Serie von Vikings jedoch ihr Ende finden. Die dritte Staffel der Serie wird am 11. Juli auf Netflix erscheinen. Gleich alle 8 Folgen sollen verfügbar sein.

Die 3. Staffel soll der Geschichte einen runden Abschluss geben und spielt 7 Jahre nach Staffel 2. Die neue Staffel führt die Charaktere nach Konstantinopel, wo die politischen Ränkespiele und religiösen Einflüsse aufeinander treffen.

Warum ist schon Schluss? Als Netflix gleich 26 Folgen der Serie bei Drehbuchautor Jeb Stuart bestellt hatte, war das ein positives Zeichen für die Fans von Vikings. Staffel 1 und 2 sammelten wohl 320 Millionen Stunden Gesamteinschaltdauer an, was wohl nicht mal schlecht ist (via millenium.org).

Schon vor Veröffentlichung der 3. Staffel gab Netflix im Herbst 2023 jedoch die Einstellung der Serie bekannt (via fernsehserien.de). Den genauen Grund für die Einstellung der Serie ist zwar nicht bekannt, jedoch blieb die Serie wohl hinter den Erwartungen von Netflix zurück.

Auch dass gleich drei Staffeln, statt wie inzwischen üblich einer Staffel, gebucht wurden, könnte für Netflix etwas zu viel geworden sein.

Der Drehbuchautor der Serie, Jeb Stuart, lies jedoch in Interviews verlauten, er habe Ideen für die Staffel 4–6 für den Fall, dass Netflix sich doch für weitere Staffeln der Serie entscheiden sollte. Nicht nur Serien wollen an den Erfolg von Game of Thrones anknüpfen, sondern auch Spiele und eins könnte sogar das offizielle MMORPG zu Game of Thrones werden: Eine große Gaming-Firma entwickelt ein neues MMORPG zu Game of Thrones