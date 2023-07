Eine Schauspielerin wurde nach drei Tagen gefeuert, nachdem sie schlecht mit Sylvester Stallone auskam: „Waren wie Öl und Wasser“

Am Set des Action- und Sci-Fi-Hits „Demolition Man“ kam wohl eine Schauspielerin so schlecht mit ihrem Kollegen Sylvester Stallone aus, dass sie nach wenigen Tagen ersetzt wurde.

Demolition Man ist ein Sci-Fi-Thriller aus dem Jahr 1993 von Marco Brambilla. Action-Urgestein und Schwarzenegger-Rivale Sylvester Stallone spielt in ihm den aufgetauten Cop John Spartan, der den Gangster Simon Pheonix, gespielt von Wesley Snipes, stoppen muss.

Sandra Bullock ist als Lenina Huxley in dem Film zu sehen. Jedoch war ursprünglich eine andere Schauspielerin für die Rolle gecastet.

Hier seht ihr einen Trailer zu Demolition Man:

„Waren wie Öl und Wasser“

Eigentlich sollte Lori Petty die Rolle der Lenina Huxley übernehmen. Sie kennt man etwa aus A League of Their Own (1992), Tank Girl (1995) oder aus der Netflix-Serie Orange Is the New Black (2013-2019).

Nach gerade einmal drei Tagen am Set wurde Lori Pretty jedoch gefeuert. Laut Entertainment Weeky erklärte ein Mitarbeiter der Produktion: “Warner Bros. war mit ihren ersten Szenen nicht sehr zufrieden. Sie dachten, sie könnten es mit jemand anderem besser hinkriegen”.

Hier seht ihr ein Bild von Lori Petty in dem Film Gefährliche Brandung (1991)

Damit wurde der Rauswurf der Darstellerin eher als eine kreative Entscheidung der Produktion begründet.

Jedoch sah die Schauspielerin selbst den Grund dafür in der schlechten Zusammenarbeit mit Schauspielkollegen Sylvester Stallone, mit dem sie wohl absolut nicht zurechtkam: “Sly [Stallone] und ich waren wie Öl und Wasser”, umschrieb sie ihre Beziehung mit dem Action-Star (via Entertainment Weeky).

Als neue Besetzung für die Rolle wurde Sandra Bullock gecastet, die zu dem Zeitpunkt noch recht unbekannt in Hollywood war.

Demolition Man wurde schließlich zu einem wichtigen Film in Sandra Bullocks Karriere. Nach kleineren Rollen, etwa in dem Film Hangmen (1987), war der Sci-Fi-Blockbuster ihr erster größerer Hollywood-Job, der ihre Bekanntheit steigerte.

Im Jahr darauf gelang ihr dann der große Durchbruch mit dem Action-Thriller Speed (1994), an der Seite von Schauspielkollege Keanu Reeves.

Auch am Set des Terminators hatte eine Schauspielerin anfangs so gar keine Lust, mit ihrem Kollegen zusammenzuarbeiten:

„Sarah Connor“ beichtet 39 Jahre nach Terminator, dass sie nicht mit Arnold Schwarzenegger arbeiten wollte: „Bodybuilder, der vorgibt, Schauspieler zu sein“