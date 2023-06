Pixar hat mal Toy Story 2 versehentlich gelöscht – Eine Frau hat den Film gerettet, wird jetzt gefeuert

Disney entließ vor kurzem mehrere Mitarbeiter, darunter befand sich auch Galyn Susman. Sie hatte den Film Toy Story 2 gerettet, als man diesen aus Versehen gelöscht hatte.

Disney entließ 75 Mitarbeiter des Animationsstudios Pixar, wie die News-Seite Reuters berichtet.

Unter den Entlassenen befanden sich etwa Angus MacLane, der Direktor von Lightyear (2022) sowie die bekannte Producerin Galyn Susman. Sie war Teil des Teams, das an Toy Story 2 arbeitete und rettete sogar einmal den gesamten Film.

Animator löschte aus Versehen die Film-Dateien

Während der Produktion von Toy Story 2 in den späten 90ern löschte einer der Animatoren versehentlich die Dateien des Films, indem er einen falschen Computerbefehl ausführte. Zwar hatte das Team Backup-Tapes erstellt, jedoch waren auch diese fehlerhaft und die wiederhergestellten Animationen funktionierten nicht richtig. Eine neue Lösung musste her.

Da hat Supervising Technical Director Galyn Susman eine Idee: Da sie vor kurzem Mutter geworden war, hatte sie die letzte Zeit viel von Zuhause aus gearbeitet und dabei eigene Backups erstellt. Vielleicht könnten diese den Film retten.

Also fuhren Oren Jacob, der ehemalige Chief Technical Officer of Pixar und Galyn Susman zu ihrem Haus, packten den Computer ein und fuhren zurück zum Studio:

„Sie und ich standen einfach auf und gingen raus, zurück zu ihrem Volvo, fuhren über die Brücke, holten die Maschine. Wir holten ein paar Decken, ich befestigte sie [die Maschine] mit Sicherheitsgurten, quer über den Rücksitz. Wir fuhren mit etwa 35 km/h und blinkenden Scheinwerfern, in der Hoffnung, eine Polizeieskorte zu bekommen. Keine Polizisten haben uns gesehen, also hat es uns nicht geholfen.” via thenextweb.com

Im Volvo befand sich in diesem Moment eine Fracht im Wert von 100 Millionen Dollar und die gesamte bisherige Arbeit des Teams an Toy Story 2. Zurück am Arbeitsplatz wurden die Dateien in Empfang genommen: „Acht Leute kamen uns mit einer Sperrholzplatte auf dem Parkplatz entgegen und brachten sie wie eine Sänfte, die den Pharao trägt, in den Maschinenraum.“

Tatsächlich schaffte es das Team mithilfe des Backups, den Film zu retten und Toy Story 2 konnte doch noch erscheinen.

Wieso wurden die Mitarbeiter entlassen? Laut Reuters wurden die Stellenkürzungen am 23. Mai 2023 vorgenommen.

Sie sind Teil eines Plans, der von Walt Disney Chief Executive Bob Iger bereits im Voraus angekündigt wurde: Man wolle 7.000 Stellen streichen und Kosten um 5,5 Milliarden Dollar senken.

