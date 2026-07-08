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Vor 17 Jahren kopierte eine Serie The Big Bang Theory, wurde direkt auf frischer Tat ertappt

CWaldboth Christoph Waldboth Lesezeit 2 Minuten

The Big Bang Theory war ein großer Erfolg, da verwundert es nicht, wenn sich andere Fernsehsender nach ähnlichen Geschichten umsehen. Oder sie kopieren sie einfach, so wie im Fall der Serie The Theorists.

Seit dem Start von The Big Bang Theory im Jahr 2007 entwickelte sich die Serie zu einem großen Erfolg für den Fernsehsender CBS. Insgesamt erschienen ganze 279 Episoden in 12 Staffeln, auch wenn der Start alles andere als vielversprechend aussah.

In Belarus beobachtete man den Erfolg der US-amerikanischen Kollegen wohl sehr genau und so entstand nur zwei Jahre später, 2009, eine inhaltlich recht ähnliche Serie mit dem Namen The Theorists.

Sieht man sich die Serie an, so fallen einem schnell verdächtige Parallelen auf. Sie erzählt von einer Gruppe Nerds, die auf die Namen Sheldon, Leo, Hovard, Raj und Natasha hören. Die Nerds leben in einer WG und nebenan gibt es eine blonde Nachbarin, die natürlich ordentlich Eindruck macht.

Das das wohl kein Zufall war, fiel auch den Verantwortlichen bei Warner Bros. Television, der Produktionsfirma, auf.

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The Big Bang Theory – Trailer von Staffel 1

Ein hartes Urteil vom Serienschöpfer

Wie sah die Reaktion aus? Warner trat direkt an Chuck Lorre, einen der beiden Erfinder von The Big Bang Theory, heran. Es stellte sich jedoch heraus, dass The Theorists nicht von einer unabhängigen Produktionsfirma in Belarus hergestellt worden war, sondern das zuständige Studio direkt von der dortigen Regierung betrieben wurde.

Lorre zufolge sei es „praktisch unmöglich“ gewesen, eine Klage wegen Urheberrechtsverletzung einzureichen. Stattdessen entschied er sich, die Macher von The Theorists öffentlich an den Pranger zu stellen, nämlich dort, wo es alle am besten sehen können: In seiner eigenen Serie.

Und so fügte Chuck Lorre in der 3. Staffel von The Big Bang Theory am Ende eine Einblendung ein, wo er auf die Kopie aufmerksam machte. Er ließ dabei nichts aus und ging ironisch auf den „jüngsten Hit“ von Belarus ein, der von „vier nerdigen Wissenschaftlern“ erzählt.

Jede Folge beginnt mit einer rasanten Bildmontage, die uns vom Anbeginn der Zeit bis in die Gegenwart führt. Passend zu diesem Thema wird die Montage von dem wohl schlechtesten Popmusikstück begleitet, das seit Anbeginn der Zeit aufgenommen wurde. Und schließlich scheint jede Folge eine russische Übersetzung einer Folge von „The Big Bang Theory“ zu sein.

Chuck Lorre
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Wie ging die Geschichte aus? Rechtliche Konsequenzen gab es keine, jedoch beendete das belarussische Produktionsstudio The Theorists bereits nach vier Episoden. Auf IMDb haben magere 17 User ein Rating von 1,0 abgegeben, wer sich selbst von der Qualität der Serie überzeugen möchte, kann das auf YouTube nachholen.

Ungeachtet dieses Zwischenfalls ging The Big Bang Theory auch nach 2009 noch 10 Jahre weiter und endete somit erst 2019. Habt ihr bereits einmal von The Theorists gehört? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Chuck Lorre hatte auch in einer anderen Angelegenheit ein Machtwort zu sprechen: The Big Bang Theory: Einer der wichtigsten Schauspieler wurde grundlos gefeuert – Doch der Schöpfer holte ihn zurück

Quelle(n):
  1. Slash Film
  2. The Big Bang Theory Fandom
  3. Titelbild: Warner Bros. auf YouTube

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