Steven Spielberg arbeitete ein ganzes Jahr lang an Interstellar, entschied sich dann dagegen: „Es hat nicht funktioniert“

Interstellar ist einer der größten Sci-Fi-Blockbuster der letzten Jahre – und das nur, weil ein legendärer Regisseur den Film nicht selbst gedreht hat. Das sagt zumindest Steven Spielberg, der ein ganzes Jahr lang an dem Film gearbeitet hat, bevor er ihn am Ende doch jemand anderem überließ.

Woher stammt diese Info? Der US-amerikanische Regisseur Steven Spielberg sprach in einem neuen Interview mit dem Empire Magazine (via gamesradar+) erstmals über seine Arbeit an Interstellar, das später einer der besten Filme von Christopher Nolan werden sollte. Spielberg selbst hatte sich da bereits mit Filmen wie Der weiße Hai, E.T., Schindlers Liste und Jurassic Park einen Legendenstatus in Hollywood erarbeitet.

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Spielberg arbeitete ein Jahr an Interstellar, gab auf – bereut es nicht

Was sagt der Regisseur über seine Arbeit an dem Film? Laut eigener Aussage arbeitete Spielberg ein Jahr lang an Interstellar. „Ich war sofort davon fasziniert“, erzählt der Regisseur und fügt hinzu, dass er viel Zeit im Jet Propulsion Laboratory in Pasadena verbracht habe. Dort habe er sich für die Recherche zum Film mit den Wissenschaftlern und Luft- und Raumfahrtingenieuren dort unterhalten.

Auf die Frage hin, wie weit das Projekt fortgeschritten war, erklärt Spielberg, dass es bei nur zwei Entwürfen für das Drehbuch blieb. Diese ließ er sich von niemand anderem schreiben als Jonathan Nolan – Christopher Nolans Bruder.

Zu diesem Zeitpunkt war Spielberg aber noch nicht so ganz überzeugt vom Film. „Es hat nicht funktioniert“, gesteht er gegenüber Empire. Jonathan Nolan habe ihm daraufhin gesagt: „Falls du irgendwann entscheidest, diesen Film nicht zu machen, kann ich dir sagen, wer ihn sich schnappen wird. Er geht mir damit schon jetzt auf die Nerven. Und das ist mein Bruder Chris.“

So kam es dann auch tatsächlich dazu, dass Spielberg die Arbeit am Film nach einem Jahr beendete und Christopher Nolan das Ruder in die Hand drückte. Und der Regisseur ist sich bis heute sicher, dass das die richtige Entscheidung gewesen sei: „Interstellar war ein viel besserer Film in Chris Nolans Händen, als er es in meinen gewesen wäre.“

Interstellar wurde daraufhin einer der wichtigsten Filme von Christoper Nolan und wird von vielen als einer der besten Sci-Fi-Filme aller Zeiten genannt. Seid ihr ebenfalls Fans und sucht nach einer ähnlichen Erfahrung? Dann haben wir hier genau die richtige Liste für euch: 7 Filme wie Interstellar