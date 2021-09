Das sind die idealen Controller für Diablo 2 Resurrected auf PS4 und PS5

Ihr wollt Diablo 2 Resurrected auf PS4 oder PS5 zocken und sucht dafür den richten Controller? MeinMMO stellt euch die besten Controller vor, die ihr finden könnt.

Mit Resurrected ist Diablo 2 erstmals auch auf der PlayStation spielbar und dafür benötigt ihr natürlich einen Controller. Die Steuerung mag für Veteranen vielleicht ungewohnt sein, löst aber sogar ein großes Problem der PC-Version.

Ein guter Controller ist für Gaming auf Konsolen ein Muss. Und wenn ihr jetzt erstmals Diablo 2 auf der Konsole zocken wollt, dann sucht ihr vielleicht auch nach dem richtigen Controller für eure Kämpfe gegen die Mächte des Bösen.

Doch welches Gamepad ist für wen am besten geeignet? Wir stellen euch die besten Controller vor und erklären, für wen sie am besten geeignet sind.

Das müsst ihr beachten: Kauft ihr euch einen PS4-Controller, könnt ihr den Kauft ihr euch einen PS4-Controller, könnt ihr den PS4-Controller grundsätzlich auch an der PS5 verwenden. Es gibt jedoch eine Einschränkung, denn ihr könnt mit dem PS4-Controller keine Next-Gen-Spiele (PS5-exklusive Titel) auf der PS5 zocken.

Scuf Impact

Was ist das für ein Controller? Scuf steht vor allem für individualisierbare Gaming-Controller, die ihr fast vollständig an eure eigenen Bedürfnisse anpassen könnt. Auf der hauseigenen Seite kann man sich seinen eigenen Controller nach eigenen Vorstellungen zusammenstellen (via scufgaming.com). Dabei steht Käufern eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Auswahl:

Farbe

Griffart wie zum Beispiel gummierte Griffe

Verarbeitung der Thumbsticks

Paddles

Grundsätzlich sind euch kaum Grenzen gesetzt – höchstens durch den Preis: Denn bereits der Grundpreis liegt bei 159 Euro und für jede weitere Individualisierung wie zusätzliche Knöpfe oder andere Farben kosten zusätzliches Geld. Wer bereit ist, viel Geld zu zahlen, bekommt einen perfekt auf sich zugeschnittenen Gaming-Controller.

Nacon Asymmetric Wireless Controller

Was ist das für ein Controller? Ihr zockt an der PS4, findet das Xbox-Layout aber deutlich angenehmer, dann schaut euch den Nacon PS4 Asymmetric Controller an.

Der Nacon PS4 Controller setzt auf ein schlichtes Design, das jedoch die größte Ähnlichkeit mit einem Xbox-Controller hat: Die beiden Thumbsticks sitzen nicht beide frontal, sondern einer auf der linken Seite, dafür sitzt das Steuerkreuz direkt vorne.

Für den Controller zahlt ihr im Schnitt zwischen 50 und 60 Euro und zahlt damit in etwa so viel wie für den offiziellen DualShock-4-Controller der PlayStation 4.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Razer Raiju Tournament Edition

Was ist das für ein Controller? Razer bietet euch hier einen hochwertigen Controller für die PlayStation 4 und den PC. Der Controller lässt sich sowohl über Kabel als auch per Bluetooth einsetzen. Bei den Thumbdsticks setzt Razer auf mechanische Tasten, die langlebiger und präziser sein sollen als normale Tasten.

Hinzu kommen frei belegbare Multifunktionstasten und eine mobile App, mit welcher ihr einige Funktionen des Controllers einstellen könnt. Solltet ihr euch über Latenz Gedanken machen, dann könnt ihr problemlos zwischen Kabel- und Bluetooth-Verbindung hin- und zurückwechseln.

Eine Alternative dazu wäre der Razer Raiju Ultimate, welcher noch ein paar mehr Funktionen und zusätzliche RGB-Beleuchtung bietet. Der Controller ist aktuell jedoch überall ausverkauft.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

FUSION Pro Wireless

Was ist das für ein Controller? Ihr sucht nach einem Gaming-Controller, dessen Design sich stark am offiziellen DualShock-Controller orientiert, aber ein paar nette Zusatzfeatures bietet, dann solltet ihr euch den FUSION Pro Wireless ansehen. MeinMMO konnte den FUSION Pro Wireless im Test ausführlich ausprobieren.

Uns gefiel vor allem die hochwertige Verarbeitung, das robuste Design und das lange Anschlusskabel für den Controller. Auch das zusätzliche Paddle-Modul ist eine nette Idee, auch wenn uns die Befestigung nicht völlig überzeugen konnte. Schade ist ebenfalls, dass das Headset im Wireless-Modus nicht funktioniert.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

