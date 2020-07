So könnt ihr jetzt WoW Shadowlands spielen – Alles zur Beta-Anmeldung

Die neue Erweiterung World of Warcraft Shadowlands startet in die Beta – und ihr könnt dabei sein. MeinMMO verrät euch, wie ihr das neue Addon vorab spielt und was euch dort erwartet.

Wie spiele ich die Beta? Wenn ihr an der Beta teilnehmen möchtet, befolgt einfach folgende Schritte:

erstellt euch einen Battle.net-Account auf der offiziellen Seite, wenn ihr noch keinen habt

besucht die offizielle Seite zur Beta-Anmeldung

loggt euch ein, wenn das noch nicht passiert ist und klickt auf „Jetzt anmelden“

Ihr benötigt kein laufendes WoW-Abo, um teilnehmen zu dürfen, allerdings gibt es nur selten Berichte von Spielern ohne Abo, die eingeladen worden sind. Ihr müsst allerdings ein Blizzard-Spiel besitzen, um euch anmelden zu können, im Idealfall World of Warcraft selbst.

Seid ihr angemeldet, müsst ihr auf eine Freischaltung warten. Ihr werdet dann per Mail darüber informiert, dass ihr spielen dürft. Die Mail enthält keine weiteren Angaben und es gibt keine Keys, hütet euch also vor Betrügern!

Die Mail kann teilweise etliche Tage später kommen als die eigentliche Freischaltung. Ihr könnt darum auch im Battle.net-Client auf dem PC nachsehen. Dort sollte unter World of Warcraft die Option „Alpha von Shadowlands“ oder „Beta von Shadowlands“ als Auswahl auftauchen:

Wann startet die Beta? Wie Game Director Ion Hazzocostas in der Ankündigung zur Beta von Shadowlands verraten hat, geht es bereits „nächste Woche“ los mit der Beta. Wir rechnen mit Dienstag, den 14. Juni oder Donnerstag, den 16. Juni. Dienstage und Donnerstage sind häufig die Tage, an denen Blizzard neue Inhalte verfügbar macht.

Inhalte und Gameplay der Beta

Was kann ich testen? Anders als noch in der Alpha von Shadowlands, stehen euch dieses Mal etliche Features mehr zur Verfügung. Ihr könnt sämtliche der neuen Gebiete von Shadowlands bereisen und euch dazu einen Charakter erstellen, der bereits eine höhere Stufe hat. Im Moment ist es sogar noch möglich, einen Charakter speziell für jedes Gebiet zu erschaffen.

Außerdem ist das End-Gebiet „Der Schlund“ („The Maw“) erstmals spielbar. Dort werdet ihr nach Release von Shadowlands wohl viel Zeit verbringen und grinden. WoW-Entwickler Kevin Martens hat MeinMMO bereits im Interview verraten, wie der Schlund funktioniert und was euch erwarten wird.

Der Schlund sieht wenig einladend aus – das ist Absicht.

Ihr werdet in der Beta erstmals die Möglichkeit haben, euch die Pakte von Shadowlands anzusehen, eines der größten Features der Erweiterung. Dort seht ihr dann die Story-Kampagnen der einzelnen Covenants als auch ihre besonderen Fähigkeiten und etwa ihr jeweiliges Sanktum. Bis jetzt stehen nur die Venthyr zur Verfügung.

Durch die größere Menge an eingeladenen Spielern, sollte es zudem möglich sein, schneller und besser die neuen Dungeons zu testen. Es sollen aber auch Weltquests, Mythisch+ und PvP spielbar sein.

In unserem Stream zur Beta von Shadowlands auf MAX haben wir euch über drei Stunden bereits einige der Inhalte gezeigt. Das Video findet ihr entweder auf dem Twitch-Kanal von MonstersAndExplosions oder im hier eingebundenen YouTube-Video:

Wann startet Shadowlands? Ein konkretes Datum ist für Shadowlands noch nicht bekannt, lediglich, dass es „Herbst 2020“ erscheinen soll. Bisher hat eine Beta in World of Warcraft grob vier Monate gedauert. Folgt Blizzard diesem Trend, sollte Shadowlands Anfang bis Mitte November 2020 erscheinen. Alles, was ihr zu Shadowlands wissen müsst, findet ihr in unserem Sammelartikel.