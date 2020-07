In World of Warcraft startet bald die Beta für das Shadowlands-Addon. Wir steigen schon heute Abend in den Beta-Test ein und schauen uns ausgiebig um.

Was wird gezeigt? Es ist nun bekannt, dass die Beta von WoW: Shadowlands nächste Woche startet. Wir von MeinMMO dürfen schon etwas früher reinschnuppern und laden euch ein, uns auf der Reise zu begleiten.

Im Stream dabei sind Julius Busch von MAX (Monsters and Explosions) und der MeinMMO-Autor Benedict Grothaus, der als Experte eure Fragen zum Addon beantworten wird.

Die beiden werden sich zunächst die Einführung in das neue Addon Shadowlands und die ersten Gebiete anschauen. Anschließend geht’s ins Endgame, wo die verschiedenen neuen Features von Shadowlands unter die Lupe genommen werden.

Ihr könnt euch aber auch am Stream beteiligen. Julius und Benedict werden sich die Bereiche und Features anschauen, die für euch besonders interessant sind. Schreibt uns gerne im Chat und erzählt uns, was ihr in der Beta sehen wollt.

Die Alpha von Shadowlands durfte sich übrigens schon Cortyn von MeinMMO anschauen. Die Eindrücke findet ihr hier:

WoW Shadowlands: Ich dachte, Bastion wäre langweilig – ich habe mich geirrt

Wann startet der Stream? Der Beginn des Streams ist heute, am 9. Juli. Ab 17:00 Uhr werden Benedict und Julius die Beta unsicher machen.

Der Stream endet um 20:00 Uhr.

Wo kann ich mir den Stream anschauen? Wenn ihr also den ersten Blick in die Beta von WoW: Shadowlands nicht verpassen wollt, dann schaut bei uns im Stream vorbei.

Gestreamt wird auf dem Youtube-Channel der GameStar und auf dem Twitch-Channel MAX (Monsters and Explosions).

Wir freuen uns auf euch!

Die Collector’s Edition von Shadowlands kann mittlerweile auch vorbestellt werden. Findet heraus, was sich alles drin befindet und ob sie sich für euch lohnt.