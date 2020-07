WoW Shadowlands: Collector’s Edition – Für wen lohnt sie sich?

Blizzard hat die Collector’s Edition für World of Warcraft Shadowlands enthüllt. Wir verraten euch, was alles in der großen Packung steckt.

Gestern hat World of Warcraft einen Livestream abgehalten und dabei über einige Inhalte aus Shadowlands gesprochen. Gleich zu Beginn wurde allerdings auch die physische Collector’s Edition von Shadowlands vorgestellt. Wir verraten euch, was alles in der Sammler-Edition steckt und für wen sie sich lohnt.

Das steckt alles in der Collector’s Edition: Wie üblich macht die Box nicht nur optisch etwas her und passt gut zu den anderen CE-Boxen von World of Warcraft, sondern bietet auch eine nette Menge an physischen Inhalten. Dazu gehören:

Ein großes Artbook mit vielen Konzeptzeichnungen zu Shadowlands

4 Pins mit den Abzeichen der verschiedenen Pakte

Shadowlands-Mousepad mit dem Motiv des „zerschmetterten Himmels“ über Eiskrone

Offizieller Soundtrack zur Erweiterung

Die physischen Inhalte der Collector’s Edition auf einen Blick.

Zusätzlich dazu enthält die Box natürlich die Erweiterung Shadowlands in der Epic-Edition. Diese kommt mit allen digitalen Goodies, die dazu gehören. Die verschiedenen Inhalte der Epic-Edition haben wir euch hier bereits vorgestellt.

Wie teuer ist die Collector’s Edition? Die CE von Shadowlands gibt es für 120 € zu kaufen, etwa bei Amazon. Wie üblich dürfte die Stückzahl deutlich limitiert sein, sodass Interessenten sich lieber früher als später eine solche Version zulegen sollten.

Was passiert, wenn man bereits die digitale Version gekauft hat? Wie schon bei den vergangenen Erweiterungen gibt es dann eine Art Erstattung. Habt ihr bereits eine digitale Version von Shadowlands auf eurem Account gekauft und aktiviert später (auf dem gleichen Account) die Collector’s Edition, dann bekommt ihr den ursprünglichen Kaufpreis der digitalen Version als Battle.net-Guthaben gutgeschrieben. Dieses könnt ihr dann für andere Spiele, Spielzeit oder Shop-Gegenstände ausgeben.

Alles, was in der CE steckt – inklusive der digitalen Inhalte.

Für wen lohnt sich die Collector’s Edition? Die Sammler-Version ist – wie der Name schon vermuten lässt – eher etwas für Leute, die sich die Box ins Regal stellen wollen. Wem es nur um die digitalen Inhalte geht, der kann sich genau so gut einfach für eine der digitalen Spielversionen entscheiden und spart dabei Geld. Wer jedoch auf physische Goodies wie ein Artbook oder die Pins steht, der sollte die zusätzlichen Euro auf den Tisch legen und sich eine Collector’s Edition holen, solange das noch möglich ist.

Wer sich noch nicht sicher ist, ob Shadowlands sich wirklich lohnt, sollte sich jetzt für die Beta anmelden. Die startet nämlich in wenigen Tagen und es gibt noch gute Chancen, einen Platz zu ergattern.

Holt ihr euch die Collector’s Edition von Shadowlands? Oder überzeugen euch die Inhalte nicht?