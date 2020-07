In WoW Shadowlands gibt es neue Regeln, wie Tränke funktionieren

In der kommenden WoW-Erweiterung Shadowlands funktionieren Tränke anders. Sie haben eine hohe Abklingzeit – und verhindern künftig das „Pre-Potten“.

Mit World of Warcraft Shadowlands nimmt Blizzard viele Änderungen an den Spielmechaniken vor. Eine davon betrifft alle Freunde von Tränken, denn die müssen sich mit neuen Regeln abfinden. Viele Tränke haben nun feste Abklingzeiten. Damit ist die Zeit des „Pre-Pottens“ ganz offenbar vorbei?

Was genau wird geändert? Künftig haben die meisten Tränke eine Abklingzeit von 5 Minuten, die unmittelbar nach der Benutzung zu ticken beginnt. Das ist vollkommen unabhängig davon, ob der Charakter sich im Kampf befindet oder nicht – die Abklingzeit läuft.

Welche Tränke sind betroffen? Die Änderung betrifft alle Tränke, die einen stärkenden oder nützlichen Effekt haben. Das sind also Tränke, die beispielsweise die Intelligenz für 20 Sekunden erhöhen oder aber dem Charakter mehr Bewegungsgeschwindigkeit verleihen oder Unsichtbarkeit gewähren. Diese Tränke teilen sich alle eine neue Abklingzeit von 5 Minuten, die aber auch im Kampf verstreicht.

Tränke zur Wiederherstellung von Lebenspunkten (Heiltränke) fallen nicht unter diese Regel. Sie haben weiterhin eine Abklingzeit von 60 Sekunden, die allerdings erst zu laufen beginnt, wenn der aktuelle Kampf beendet wurde.

Pre-Potten quasi unmöglich gemacht

Was ist „Pre-Potten“? Pre-Potten wurde vor allem beim Raiden oder härteren „Mythisch+“-Inhalten eingesetzt. Das beschreibt eine Mechanik, bei der Spieler einen stärkenden Trank unmittelbar vor dem Start des Kampfes benutzen. In dem Fall beginnt die Abklingzeit des Trankes nämlich bereits zu laufen, aber man konnte die positive Wirkung des Trankes mit in die ersten Sekunden des Kampfes nehmen. So konnte später noch ein zweiter Trank genutzt werden (etwa während der „Kampfrausch“-Phase).

Spieler reagieren eher negativ: Das überwiegende Feedback zu dieser Änderung scheint bisher eher negativ zu sein. Viele Spieler haben wenig Verständnis für diese Anpassung und wollen nicht, dass Blizzard ihnen eine Entscheidung abnimmt – etwa ob sie Pre-Potten können oder nicht.

Auch betrifft die Neuerung vor allem Spieler, die ihre Tränke regelmäßig bei Trash-Gruppen benutzt haben, die oft nicht sehr lange leben. Bisher war es möglich, bei fast jeder Gruppe einen Trank zu verwenden. Das wird in Shadowlands – zumindest mit diesen Anpassungen – nicht mehr möglich sein.

Bedenkt bitte, dass es sich bei dieser Änderung noch um eine Info aus der Alpha handelt. Es kann durchaus sein, dass Blizzard nach dem Feedback der Spieler hier zurückrudert und etwas anderes ausprobiert – vielleicht wird das Thema ja im kommenden Livestream aufgegriffen.

Was haltet ihr von der Änderung an den Tränken? Eine gute Änderung und sinnvoll, um etwas Gold zu sparen? Oder ist das eine richtig schlechte Anpassung?