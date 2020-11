WoW: Hier ist das neue CGI-Cinematic zu Shadowlands

Ein neues Cinematic zu WoW: Shadowlands wurde veröffentlicht. Schaut euch hier das neue CGI-Cinematic an!

Es ist zwar noch eine Woche hin, bis WoW: Shadowlands veröffentlicht wird, aber Blizzard feuert aus allen Rohren und veröffentlicht noch ein neues Cinematic. Das ist, anders als die ganzen Nachleben-Filme, nicht einfach „nur“ gezeichnet, sondern aufwändiges CGI, wie man es sonst aus den Opening-Cinematics zu einzelnen Erweiterungen kennt.

Besteht Spoilergefahr? Nur gering. Das Video zeigt nicht die Handlung der Erweiterung, man kann es sich also ohne Bedenken anschauen. Nur wer gar nichts über Shadowlands wissen will, sollte es vermeiden. Aber seht einfach selbst das Video „Jenseits des Schleiers“:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Was ist zu sehen? Das Cinematic zeigt im Grunde eine Rundfahrt durch die verschiedenen Reiche der Schattenlande, die wir in Shadowlands zu sehen bekommen. Die edlen Kyrianer tauchen dort auf, genau so wie die gruseligen Nekrolords aus Maldraxxus. Auch die mysteriöse Winterkönigin aus dem Ardenwald hat einen Auftritt, bevor die Kamera weiter nach Revendreth fährt, wo die Anima aus den Seelen gezogen wird. Wir sehen Graf Denathrius, der über das Schicksal einer Seele entscheidet und sie in den Schlund verbannt – in das Reich des Kerkermeisters.

Kommt da noch mehr? Das Cinematic ist ein guter, erster Hinweis darauf, dass Blizzard in Zukunft womöglich noch mehr CGI-Cinematics mit den Protagonisten der Schattenlande bringt. Immerhin hat man alle großen Anführer der Schattenlande nun aufwändig erstellt, sodass die Chancen gut stehen, dass sie noch in weiteren Videos Verwendung finden. Das ist bisher allerdings Spekulation – die kommenden Monate werden sicher zeigen, ob sich das bewahrheitet.

Wähle deinen WoW-Pakt und gewinne einen Gaming-PC!

Wie gefällt euch das neue Cinematic? Hat das eure Vorfreude auf Shadowlands noch einmal gesteigert? Oder hat das Video zu wenig Story?