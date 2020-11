Mit Shadowlands steht die bereits achte Erweiterung für World of Warcraft an. Das neue Addon bringt große Veränderungen und neue Features mit sich, von denen einige besonders Veteranen interessieren könnten. MeinMMO stellt euch drei dieser Neuerungen vor.

Was finde ich hier? In unseren Artikeln und Specials haben wir euch bereits die größten Features von Shadowlands vorgestellt, etwa das Kern-Feature: die Pakte und ihre Belohnungen.

Wir wollen hier genauer beleuchten, was die kommende Erweiterung Shadowlands für wiederkehrende und neue Spieler bereithält.

Dabei beleuchten wir nicht nur keine Änderungen wie die zurückkehrenden Klassen-Fähigkeiten, sondern zeigen ganz gezielt, welche Inhalte sich in Shadowlands lohnen und für wen.

Torghast – Das Beste, was WoW je hatte

Was ist Torghast? Der Turm der Verdammten ist die neue roguelike Endgame-Aktivität in Shadowlands. Der (fast) endlose Turm bietet verschiedene Flügel, in denen ihr euch durch immer schwerer werdende Ebenen kämpft.

Der große Turm steht im Schlund, dem letzten Gebiet der Erweiterung.

Torghast ist für Spieler gedacht, die mit der Story von Shadowlands soweit durch sind und eine Herausforderung suchen. Allerdings benötigt ihr den Turm auch, um etwa an Materialien für die neuen legendären Gegenstände zu kommen, die ihr euch in Shadowlands herstellen könnt.

Zudem bietet Torghast selbst eine Story, die ihr im Verlauf der Kampagne ohnehin spielen müsst, um weiterzukommen.

Warum lohnt sich Torghast? Torghast bietet eine der größten Herausforderungen im Spiel und kann sowohl alleine als auch in einer Gruppe erledigt werden. Die große Besonderheit ist, dass ihr euch mit verschiedenen Perks, sogenannten Anima-Kräften, verbessern könnt.

Während ihr euch durch die Ebenen kämpft, werdet ihr solche Kräfte finden, die eure Fähigkeiten verstärken und verändern. Dadurch sind ganz verrückte Builds möglich, die nirgendwo anders in WoW spielbar sind – etwa Magier, die dutzende Spiegelbilder von sich erzeugen, welche den Gegnern einheizen.

Für fleißige Spieler gibt es Belohnungen, abseits von den begehrten Materialien. Wer mehr als seinen Soll erfüllt, kann sich in Torghast schicke Kosmetika erspielen. Mehr zum Turm und seinen Inhalten könnt ihr übrigens auch in unserem Sonderheft zu WoW Shadowlands lesen, das am 24. November erscheint.

Wer sollte es sich ansehen? Torghast ist eine Aktivität für alle Spieler. Wer nur seine Materialien abholen will, kann entspannt durch die Ebenen flanieren und auf einer für ihn passenden Stufe aufräumen. Wer eine Herausforderung sucht, kann es sich in den „Endlosen Korridoren“ immer schwerer machen.

Da sich die Schwierigkeit an die Gruppengröße anpasst, eignet sich Torghast sowohl für Solo- als auch für Gruppen-Spieler. Spieler, die mit einer neuen Klasse vertraut werden oder ihre bereits bekannte Klassen neu kennenlernen wollen, dürften ebenfalls viele Stunden in den Turm investieren.

Dabei bietet Torghast einen hohen Wiederspielwert. Selbst Cortyn von MeinMMO sagt: „Ich war nur eine Stunde in Torghast und sofort süchtig.“

Ein neues Level-System ist ideal für Neu- und Wiedereinsteiger

Was ist das für ein neues System? Shadowlands krempelt das gesamte Level-System von World of Warcraft um. Und damit sind nicht nur neue und skalierende Gebiete gemeint, wie damals in Cataclysm. Shadowlands bringt:

Level 60 als neue Maximal-Stufe – in unserer Tabelle seht ihr, auf welche Stufen ihr als Wiedereinsteiger herunterskaliert werdet

die „Insel der Verbannten“ als neue Start-Erfahrung, die euch das Spiel näherbringt

die „Chromie-Zeit“ – ihr könnt euch eine Erweiterung aus der Vergangenheit aussuchen, in der ihr bis Shadowlands Quests erledigt und die vollkommen an euer Level dynamisch angepasst ist

Levelt zum Beispiel allein in WOTLK auf die maximale Stufe

Das System ist so konzipiert, dass ihr von Anfang an so spielen könnt, wie ihr möchtet. Lediglich für ganz neuer Spieler ist es vorgesehen, dass ihr auf der Insel beginnt und anschließend BfA durchspielt, um die Story-Verknüpfung zu Shadowlands zu verstehen.

Wähle deinen WoW-Pakt und gewinne einen Gaming-PC!

Was macht es so besonders? Das neue System hat sowohl für Wiederkehrer als auch für neue Spieler einige Vorteile. Als Veteran könnt ihr eure liebste Erweiterung noch einmal spielen und in Nostalgie schwelgen – wie es viele Spieler schon im Pre-Event zu Shadowlands tun.

Bereits jetzt gibt es ein Wiedersehen mit vielen alten, bekannten Bossen.

Ihr könnt sämtliche Quests aus eurem Lieblings-Addon erneut erleben und Gebiete besuchen, die ihr seit Jahren nicht mehr gesehen habt und dabei noch auf die neuen Inhalte hinarbeiten. Oder ihr könnt gezielt die schlechtesten Erweiterungen von WoW vermeiden.

Als Neuling werdet ihr insbesondere mit der Insel besser an das Spiel und sämtliche Mechaniken herangeführt, die ihr wissen müsst. Und davon gibt es mittlerweile so viele, dass WoW für Neueinsteiger tatsächlich zu schwer sein kann. Selbst die grundlegenden Funktionen eurer Klasse und des Kampfs werden euch dort erklärt.

Eine Story mit vielen bekannten Gesichtern

Das ist die Story: Die Schattenlande, in die ihr mit Shadowlands reist, sind das Totenreich von World of Warcraft. Sylvanas Windläufer hat den Helm der Dominanz zerbrochen, mit dem der Lichkönig die Kontrolle über die Untoten aufrechterhält und damit den Schleier zerrissen, der die Welten trennt.

Mal kurz eines der mächtigsten Artefakte der Welt zerstört – mit bloßen Händen.

Das führt dazu, dass nun selbst ihr als Lebende ins Reich der Toten reisen könnt. Dort gibt es Probleme mit dem Zufluss der Seelen und ihrer Energie, der Anima. Dem geht ihr allerdings erst im Verlaufe der Erweiterung auf die Spur. In unserem Artikel findet ihr eine Zusammenfassung der Story von Shadowlands – Worum geht’s da eigentlich?

Wichtiger ist, dass viele bekannte Charaktere aus der Geschichte von World of Warcraft wieder einen Auftritt feiern, besonders jene, die gestorben sind. Schließlich besuchen wir sie in ihrem neuen „Zuhause“.

Wen treffen wir wieder? Über die Jahre haben in WoW viele namhafte Charaktere das Zeitliche gesegnet. Aus den „Nachleben“-Cinematics zur Vorbereitung auf Shadowlands und anderen Quellen wissen wir bereits, wen wir mit Sicherheit wiedersehen werden:

Uther, den Lichtbringer – der ehemalige Mentor von Arthas

Garrosh Höllschrei

Draka, die Mutter Thralls

Lady Vashj und Kael‘thas Sonnenwanderer

das Pferd Graumähne, das vor allem Allianz-Spieler aus Westfall kennen dürfte

Mankriks Frau, nach der vermutlich jeder Horde-Spieler schon gesucht hat

Außerdem hat das Video zu den Kyrianern und Uther verraten, dass Arthas vielleicht gar kein so übler Kerl war. Möglicherweise treffen wir den ehemaligen Lichkönig auch noch einmal wieder.

Vertauschte Rollen: Uther nimmt Rache an Arthas.

Für wen ist das interessant? Besonders Fans der Lore von WoW und Spieler, die gerne in der Geschichte schwelgen, werden sich freuen, bekannte Gesichter wiederzutreffen. Das sorgt auch dafür, dass eine Bindung zum Spiel hergestellt werden kann. Wer einige der wichtigsten Personen bereits kennt, fühlt sich gleich heimischer.

Wenn ihr noch mehr über die neue Erweiterung erfahren wollt, findet ihr in unserem Special auf MeinMMO alle Infos zu Features, Zonen und Story von Shadowlands.