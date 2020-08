Der erste Teaser zu den begleitenden Cinematics von World of Warcraft: Shadowlands ist da. Die Reihe „Nachleben“ erzählt wohl ähnlich wie „Kriegsbringer“ in Battle for Azeroth von den Schicksalen wichtiger Figuren, die zugleich einige der berühmtesten des Spiels sind.

Das ist der Teaser: Im ersten Teaser zur Kurzfilm-Reihe „Nachleben“ sind etliche Szenen zu finden, die bereits vorausdeuten, auf welche kommenden Cinematics ihr euch freuen könnt, die die Geschichte der kommenden Erweiterung Shadowlands etwas genauer beleuchten.

Dabei zeigt der Teaser auch einen kurzen Ausschnitt zu jedem der Pakte von Shadowlands, die ihren Auftritt haben und die zum wichtigsten Feature des neuen Addons werden. Begleitet werden die Szenen von der Stimme Uthers. Wir haben den Teaser auf Deutsch hier für eich eingebunden:

Welche Charaktere werden gezeigt? Zusammen mit neuen und weniger bekannten Charakteren sind einige berühmte NPCs in dem kurzen Teaser zu sehen, die vermutlich jeder WoW-Fan kennen wird:

Uther, der Lichtbringer – Arthas‘ ehemaliger Mentor

Arthas selbst, schon als Lichkönig, wie er Uther tötet mit einer Armee an Untoten im Rücken

Draka, die Mutter Thralls

Das sind bereits einige der toten NPCs, die wir in Shadowlands wiedersehen werden. Dazu ist jedoch in einer Szene ein gefesselter Orc zu sehen, der stark an den ehemaligen Kriegshäuptling Garrosh Höllschrei erinnert:

Hier sehen wir möglicherweise Garrosh, der bei den Venthyr für seine Sünden büßen muss.

In den Untertiteln wird der Orc nur als „Orc“ betitelt. Sein Schrei und seine gefesselte Position sind jedoch ikonisch für den fanatischen Anführer. Über Arthas ist dagegen noch gar nichts bekannt, vielleicht dient er auch nur als Antrieb für die Geschichte Uthers. Möglicherweise stecken im Teaser noch mehr Geheimnisse und Andeutungen.

„Nachleben“ – Die Kurzfilm-Reihe von Shadowlands

In der Beschreibung des Videos heißt es, dass ihr mit Nachleben „entdeckt, welche Reisen die Seelen unternehmen, wenn sie den ewigen Schleier durchschreiten.“ Offenbar werden also die Geschichten der wichtigsten Personen der Erweiterung mit den Kurzfilmen erzählt.

Genau so haben zum aktuellen Addon auch die „Kriegsbringer“-Cinematics funktioniert. In denen hat Blizzard die tragischen Geschichten der Haupt-Akteure des neuen Krieges näher beleuchtet:

Kriegsbringer: Jaina zeigt, wie die junge Magierin zur Ausgestoßenen wurde

Im Cinematic von Sylvanas seht ihr deren Tod und ihre untote Wiedergeburt voller Hass

Der letzte Kurzfilm zu Azshara zeigt die Geschichte der intriganten Königin, die vielleicht nur ihr Volk retten wollte

Abgeleitet aus den bisher gezeigten Charakteren in „Nachleben“ könnten hier wieder drei, möglicherweise sogar mehr Cinematics zu Shadowlands kommen. Die Premiere der Kurzfilm-Reihe soll bereits am Donnerstag, dem 27. August 2020 stattfinden.

Zusammen mit Shadowlands bekommt WoW zudem neue Grafik-Optionen. Ihr könnt euch die Welt und auch die neuen NPCs buchstäblich in neuem Licht ansehen – mit Raytracing. Allerdings diskutieren gerade viele Spieler darüber, ob Raytracing in Shadowlands die Wundergrafik oder doch eher ein Reinfall ist.