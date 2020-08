Um den Release von World of Warcraft: Shadowlands gibt es mittlerweile etliche Theorien und werden dabei immer genauer. Mehrere Gründe deuten nun auf einen Release am 10. November hin – einer spricht aber auch dagegen.

Welche Gründe sprechen dafür? Bereits seit einiger Zeit ist bekannt, dass Shadowlands im Herbst 2020 erscheinen soll und Game Director Ion Hazzicostas hat bestätigt, dass die Erweiterung trotz Corona noch 2020 kommen wird.

Das ist zwar noch keine konkrete Angabe, allerdings wäre der Release im November nach wichtigen Ereignissen wie der gamescom und der Blizzcon und noch rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft. Das macht ihn bereits zu einem wahrscheinlichen Monat.

Dazu kommt, dass die Beta von Shadowlands im Juli startete. Die Beta einer neuen Erweiterung dauerte traditionell in World of Warcraft bisher immer ziemlich genau 4 Monate, mit wenigen Abweichungen. Das wäre ebenfalls genau der 10. November als ein mögliches Datum.

Als dritter Grund kommt nun hinzu, dass in der aktuell laufenden Beta von Shadowlands die erste PvP-Rauferei mit einem Datum versehen ist. Die soll zur Zeit des Schreibens in 98 Tagen kommen, also am 1. Dezember.

Leakt diese Angabe möglicherweise den Release von Shadowlands?

Bis dahin müsste Shadowlands also schon erschienen sein. Außerdem startet eine Rauferei in der Regel zusammen mit der ersten Season, die wiederum drei Wochen nach Release einer Erweiterung erscheint.

Rechnet man vom ersten Dezember drei Wochen zurück, ergibt sich erneut der 10. November.

Bereits zuvor, am 27. August, könnt ihr übrigens die ersten neuen Cinematics zu Shadowlands sehen, in denen die Geschichten legendärer, bereits verstorbener NPCs erzählt werden.

Welcher Grund spricht dagegen? Lediglich der bereits aufgespielte Pre-Patch auf dem PTR macht diese Rechnung kaputt. Denn die Pre-Patches sind traditionell etwa vier Wochen auf dem PTR, ehe sie live aufgespielt werden und dann weitere 2-4 Wochen aktiv.

Geht man von diesen Daten aus, würde Shadowlands schon einen Monat früher, also Mitte Oktober erscheinen. Ein Release vor Oktober ist bereits so gut wie ausgeschlossen, weil einige Mechaniken von Battle for Azeroth bis dahin noch sicherlich aktiv sind. Das macht auch Mitte Oktober eher unwahrscheinlich, weil es seltsam wäre, Spielern direkt etwas wegzunehmen, was sie gerade erst erhalten haben.

Neuerungen mit Shadowlands

Wenn die neue Erweiterung kommt, werdet ihr neben neuen großen Features wie den Pakten etliche Neuerungen finden. Darunter sind etwa:

Um den Release der neuen Erweiterung ranken sich viele Gerüchte und Theorien, allerdings ist davon bisher nichts bestätigt. Auch unser Datum hier ist mit Annahmen begründet, die noch nicht bestätigt sind. Dennoch scheint der Release am 10. November immer wahrscheinlicher zu werden.

Mehr Infos zum neuen Addon findet ihr in unserem großen Special zu Shadowlands.