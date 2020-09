Das ist im Cinematic zu sehen: Das Video zeigt Ursoc – einen Bärengott, den Spieler in Legion bezwungen haben. Er wurde vom Alptraum verdorben und musste getötet werden, woraufhin seine Seele in den Ardenwald wanderte.

Was ist der Ardenwald? Der Ardenwald ist eines der unzähligen Reiche der Schattenlande und ein wichtiger Ort für alle Wesen, die mit der Natur oder dem Druidentum verbunden sind. Wesen, die sich zu Lebzeiten besonders um die Natur gekümmert haben oder natürliche Halbgötter sind, kehren nach ihrem Tod in den Ardenwald. Hier werden sie in verschiedene Haine aufgeteilt und von den Bewohnern des Ardenwald gehegt und gepflegt, bis sie eines Tages wieder genug Stärke haben, um wiedergeboren zu werden.

World of Warcraft: Battle for Azeroth

