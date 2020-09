Das zweite Cinematic zur Einstimmung in die neue WoW-Erweiterung Shadowlands wurde veröffentlicht. Schaut es euch hier an und seht, was geschieht.

Noch bevor die neue Erweiterung Shadowlands in World of Warcraft startet, veröffentlicht Blizzard eine Reihe von Kurzfilme, um auf die neuen Gebiete und die dortigen Charaktere einzustimmen. Nachdem vergangene Woche auf der Gamescom bereits Nachleben: Bastion veröffentlicht wurde, das die Story von Uther Lichtbringer zeigte, folgte nun Teil 2.

Das zweite Cinematic trägt den Namen „Nachleben: Maldraxxus“ und könnt ihr euch hier ansehen.

Was ist zu sehen? Nachleben: Maldraxxus legt seinen Fokus auf ein anderes Gebiet der Schattenlande – nämlich Maldraxxus. Hier landen mächtige, ehrenvolle Seelen, die zumeist nach Ruhm und Ehre trachten oder besonders starke Kämpfer waren.

Wir sehen die Orc-Frau Draka. Das war in Lebzeiten die Mutter von Thrall und eine wilde, ehrenhafte Kriegerin des Frostwolf-Clans. Sie hat einen neuen Platz in Maldraxxus gefunden und dient dort einem der großen Häuser. Jedoch gibt es Unruhen, denn die Häuser werden von merkwürdigen Kräften angegriffen. Gerade, als Draka einem Haus zu Hilfe eilen will, wird auch sie Opfer eines Hinterhalts.

Dank ihrer besonderen Fähigkeiten übersteht sie den Hinterhalt und wird die Baroness eines der fünf Häuser von Maldraxxus – mit dem Schwur, die Schattenlande zu verteidigen.

Draka, die Mutter von Thrall, hat eine große Rolle in Shadowlands.

Kommt da noch mehr? Ja. In den kommenden beiden Wochen werden noch mehr Cinematics veröffentlicht, jeweils im Abstand von 7 Tagen.

Nachleben: Ardenwald erscheint am 10. September

Nachleben: Revendreath erscheint am 17. September

Kurz danach können wir womöglich schon mit dem Pre-Patch für Shadowlands rechnen, denn bis zum Release der neuen Erweiterung dauert es keine 2 Monate mehr.

Wie hat euch Nachleben: Maldraxxus gefallen? War die Story cooler oder schwächer als die des Bastion-Cinematics?