Die neue Erweiterung Shadowlands bringt etliche neue Features zu World of Warcraft. Eines davon sind die Pakte, die euch verschiedene Boni gewähren und Belohnungen versprechen. Jetzt gibt es erste Details zu einem dieser Pakte.

Was ist ein Pakt? Pakte, im Original „Covenants“, sind eines der Haupt-Features der neuen WoW-Erweiterung Shadowlands. Sie stellen im Prinzip vier Fraktionen dar, denen ihr euch anschließen könnt.

Diese Fraktionen stehen für verschiedene Tugenden und Aufgaben in den Schattenlanden. Schließt ihr euch einem Pakt an, habt ihr Zugang zu verschiedenen Vorteilen und Belohnungen. In einem Update hat Blizzard nun erste Details zu einem der Pakte verraten: Den Kyrianern.

WoW Shadowlands erscheint vermutlich nicht vor Oktober 2020. Weitere Informationen zu den Pakten und den Features der Erweiterung kommen in den nächsten Monaten und können sich teilweise auch noch ändern.

Belohnungen für die Kyrianer

Welche Belohnungen gibt es? Wenn ihr euch den Kyrianern als würdig erweist, erhaltet ihr verschiedene Belohnungen. Blizzard sprach im Post von:

einem Reittier

einem Haustier

kosmetischen Rüstungen

Flügeln

Wie das Reittier und das Haustier aussehen, können wir noch nicht genau sagen. Die Flügel sind eine Rückenverzierung, die es wohl für jeden Pakt geben wird, nur in anderer Form. Die kosmetischen Rüstungen wurden schon teilweise in einem Bild gezeigt:

Einige der Rüstungen der Kyrianer: Leder (links), Platte (Mitte) und Stoff (rechts)

Wie erhalte ich sie? Bisher hat Blizzard noch nicht verraten, wie ihr die Belohnungen genau erhalten sollt. Es heißt allerdings, dass „ihr euch den Kyrianern als würdige Aspiranten erweisen und alle Prüfungen bestehen“ müsst.

Das deutet darauf hin, dass ihr Ruf bei der Fraktion farmen oder diverse Aufgaben für sie erledigen müsst. Weitere Details dazu folgen vermutlich noch in naher Zukunft, denn in Kürze kommen die ersten Alpha-Einladungen für Shadowlands und damit wohl auch mehr Infos.

Fähigkeiten und Seelenbande

Diese Funktion erfüllen Pakte noch: Pakte dienen nicht nur als Ruf-Fraktionen zum Grinden, sondern bieten euch auch den Zugang zu besonderen Fähigkeiten. Das umfasst die Signaturfähigkeiten des Paktes für jedes Mitglied, klassenspezifische Fähigkeiten und „Seelenbande“

Die Seelenbande bindet euch an mächtige Mitglieder eines Paktes und gewährt euch diverse Boni, die dauerhaft aktiv sind, solange die Bande hält. Sie soll aber auch wieder gewechselt werden können, um sich der Situation anzupassen.

Zudem habt ihr als Mitglied Zugang zum „Sanktum“ des jeweiligen Paktes. Die Sankten entsprechen nach ersten Informationen wohl etwa den Ordenshallen aus Legion. Alle Informationen zu den Pakten haben wir hier für euch zusammengefasst:

Pakte in WoW Shadowlands – Alles zum neuen Haupt-Feature im nächsten Addon

Wie trete ich einem Pakt bei? Da die Pakte eine Endgame-Aktivität sind, könnt ihr eurem ersten Pakt erst beitreten, wenn ihr die neue Maximalstufe von 60 erreicht und die ersten vier Gebiete besucht habt.

Wie es dann genau weiter geht, wurde noch nicht verraten. Es gibt aber eine Pakt-Kampagne, die für jeden Pakt einzigartig ist und die euch vermutlich immer weiter in den jeweiligen Pakt einführt. Twinks sollen übrigens dann schon beim Leveln in einen Pakt eintreten können.

Wenn ihr euch selbst schon vorab ein Bild machen wollt, was die Kyrianer zu bieten haben und was Pakte eigentlich sind, könnt ihr euch zum Alpha- oder Beta-Test anmelden und hoffen, dass ihr eingeladen werdet. Hier findet ihr alle Infos zu Alpha und Beta sowie zur Anmeldung zu den Test.