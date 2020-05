WoW: Blizzard knickt ein – „Hochelfen“ für Horde und Allianz kommen

Der Traum vieler WoW-Spieler wird endlich wahr. Mit Shadowlands könnt ihr optisch richtige Hochelfen spielen – das geht sowohl bei der Allianz als auch bei der Horde.

Als Blizzard mit „Battle for Azeroth“ die Verbündeten Völker ankündigte, wünschten sich viele Spieler der Allianz endlich Hochelfen. Optisch wären das Blutelfen gewesen, aber eben mit blauen Augen, noch unverdorben und ohne den Einfluss der Felmagie. Doch all das Flehen nützte nichts, die Allianz bekam lediglich Leerenelfen, die optisch doch eher in eine andere Richtung gingen. Blutelfen erhielten bei der Horde goldene Augen, doch blau gab es nicht.

Mit Shadowlands hat Blizzard jetzt offenbar die Hände in die Luft geworfen und sich gedacht: „Warum nicht? Hochelfen für alle!“ – Denn genau das kommt mit World of Warcraft: Shadowlands auf uns zu.

Was hat Blizzard gemacht? In einem kleinen Vorschau-Beitrag hat Blizzard ein paar der neuen Optionen gezeigt, die künftig auf Spieler der Blutelfen und Leerenelfen zukommen. Dazu gehören vor allem blaue Augen, aber auch jede Menge neue Hautfarben, vor allem dunkle Töne sind viele dabei.

Blaue Augen – für alle!

Leerenelfen bekommen aber noch ein richtig dickes Upgrade – sie können künftig viele Hautfarben wählen, die bisher nur Blutelfen zugänglich waren. Sie müssen also keinen bläulich-grauen Hautton mehr wählen, sondern können helle und dunkle Hautfarben nehmen wie ihre Blutelfen-Kollegen.

Nach 15 Jahren bekommt WoW endlich unterschiedliche Gesichts-Formen

Was bedeutet das? Im Klartext heißt das, dass alle Spieler – egal ob bei der Horde oder der Allianz – mit Shadowlands waschechte Hochelfen spielen können. Also quasi Charaktere mit dem Model eines Hochelfen und dazu passenden blauen Augen.

Vor allem Rollenspieler haben sich das lange gewünscht. Auch wenn man nun wohl davon ausgehen kann, dass eine eigentlich kleine Splittergruppe innerhalb der Allianz bald einen Großteil der RP-Bevölkerung stellen wird.

Ja – das sind alles Leerenelfen. So sehen die bald aus.

Damit dürfte das ewige „Genörgel“ rund um Hochelfen wohl endlich ein Ende finden. Beide Seiten bekommen einfach alles. Wenn jetzt nicht alle zufrieden sind, kann man ihnen wohl wirklich nicht mehr helfen.

Freut ihr euch auf diese „Hochelfen“? Oder hättet ihr lieber ein eigenes Volk mit eigenen Volksboni gewollt?