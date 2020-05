Nach 15 Jahren bekommt WoW endlich unterschiedliche Gesichts-Formen

Noch mehr Charakteranpassungen erscheinen mit WoW: Shadowlands. Menschen können ganz neue Gesichtsformen wählen!

Die Charakteranpassung in World of Warcraft ist etwas, das in den Jahren nach dem Release deutlich vernachlässigt wurde. Während manche Spiele Charaktere mit unzähligen Details zulassen, hat WoW eine eher mickrige Auswahl, sodass sich viele Charaktere ähneln. Mit Shadowlands soll sich das ändern und alle Grundvölker eine Vielzahl neuer Optionen bekommen. Eine davon ist etwas ganz Neues für WoW – denn die Gesichtsform kann angepasst werden. Das fanden die Kollegen von wowhead im neusten Alpha-Update heraus.

Was wurde entdeckt? Menschen bekommen künftig eine zusätzliche Auswahl beim Erstellen ihres Charakters, nämlich die Gesichtsform. Das gibt es für Männer und Frauen. Damit lässt sich die Form des Gesichts auswählen. Das bestimmt zwar nur kleine Details, wie etwa die Fülle der Wangen, die Breite des Kinns und damit auch die Größe des Mundes. Ein neues, aber ziemlich cooles Detail, das menschliche Charaktere unterschiedlicher machen wird.

Hier das Bild der Frauen. Die Unterschiede lassen sich vor allem an der Form der Lippen gut erkennen.

Die neuen Gesichtsformen der Frauen – kleine Details. Bildquelle: wowhead

Und hier die Männer – die unterschiedliche Form und Breite des Kinns macht hier den größten Unterschied.

Am Kinn erkennt man gut die Unterschiede. Bildquelle: wowhead

Letzten Endes ist das eine von mehreren kleinen Neuerungen, die in ihrer Summe dann zu einzigartigen Charakteren führen werden.

Was kommt sonst noch? Abgesehen von den neuen Gesichtsformen für Menschen wurden auch ein paar neue Details für Untote gefunden. Die können nun nämlich aus einer Vielzahl von Augenfarben wählen. Aktuell stehen für beide Geschlechter diese neuen Farben zur Auswahl:

Gelb

Orange

Lila

Grün

Blau

Weiß

Grau (erblindet)

Gnome und Goblins bekommen darüber hinaus ein paar neue Bärte. Sicher werden in den kommenden Tagen und Wochen noch mehr Anpassungen folgen.

Bedenkt bitte, dass es sich hier um Infos aus der Alpha handelt. Es ist nicht sicher, dass alle Änderungen es auch in die fertige Version von WoW: Shadowlands schaffen.