WoW: In Shadowlands könnt ihr das Looten wieder anstrengend machen

Das Plündern in World of Warcraft geht recht fix. Wer es lieber umständlich mag, bekommt mit Shadowlands eine neue Funktion – braucht es die eigentlich?

Für die meisten Spieler von World of Warcraft ist es ein Luxus, an den man sich schon lange gewöhnt hat: das Flächen-Plündern. Wenn man in WoW eine Menge Feinde erlegt und die zumindest grob nebeneinander liegen, dann kann man sie alle auf einmal Plündern und so die Beute mehrerer Leichen gleichzeitig einheimsen.

In WoW: Shadowlands kann man das jedoch wieder abschalten.

Was kommt mit Shadowlands? In den Interface-Optionen gibt es eine Einstellung, um das Flächenplündern zu deaktivieren. Einmal ausgeschaltet, muss man jede Leiche dann wieder einzeln untersuchen und auf Besitztümer durchwühlen. Die Einstellung könnt ihr künftig unter dem Menüpunkt „Interface“ und dann „Steuerung“ finden – dort, wo ihr auch das Schnell-Plündern aktivieren könnt.

Jede Leiche einzeln anklicken – wer es mag …

Die Einstellung funktioniert zum aktuellen Zeitpunkt übrigens noch nicht. Man kann sie zwar im Menü anwählen, doch erfüllt sie noch keinen Nutzen und es kommt die Fehlermeldung, dass man „nicht die Berechtigung hat, diese Änderung durchzuführen“. Da der Menüpunkt aber bereits im Interface zu finden ist, dürfte es klar sein, dass diese Funktion schon bald kommt.

Was bringt das? Der Nutzen dürfte wohl vor allem beim Bewältigen von altem Content zum Tragen kommen. Wer etwa alte Raids durchläuft und dabei gigantische Gruppen an Feinden zusammenzieht, der will vielleicht gar nicht den ganzen „Schrott“ im Inventar haben. Durch das gezielte Plündern einzelner Leichen wäre es zum Beispiel möglich, nur noch den Boss zu durchsuchen, um sich seine Gegenstände anzueignen und den ganzen Rest auszublenden.

Ansonsten ist das Feature wohl eher etwas für Nostalgie-Fans, die Plündern „wie damals in Vanilla“ wollen. Immerhin hat es einigen Spielern auch Spaß bereitet, Leiche für Leiche durchzugehen, um etwa auf den einen, besonderen Drop zu hoffen. Und vielleicht haben sich ja tatsächlich viele Spieler die Option gewünscht und Blizzard hört hier auf Feedback.

Findet ihr diese Option cool und werdet ihr sie nutzen? Oder wird dieser Haken garantiert niemals im Menü gesetzt?