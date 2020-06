WoW: Shadowlands entwickelt sich prächtig. Das liegt vor allem daran, dass Blizzard auf das Feedback hört und viele Dinge direkt umsetzt.

Kann Blizzard mit World of Warcraft: Shadowlands noch einmal überzeugen? Zumindest den Anschein erweckt es. Denn auf Feedback und Anregungen wird in der Alpha von Shadowlands aktuell spürbar eingegangen. Das ist kein Vergleich zur Alpha von Battle for Azeroth – und das stimmt mich äußerst positiv.

So war es in Battle for Azeroth: Wer an der Beta und Alpha von Battle for Azeroth teilgenommen hat, der kann sich sicher noch an die zahlreiche Kritik der Community erinnern. Schon von Beginn an waren viele Spieler mit dem System der Azerit-Gegenstände nicht zufrieden und zeigten Probleme auf, die später zum Tragen kamen. Das System schien unausgereift und viele Features wie Kriegsfronten oder die Insel-Expedition wirkten nicht wie „aus einem Guss“.

Die Kriegsfronten waren eher so „mittel“ – aber wenigstens beliebter als die Insel-Expeditionen.

Dass diese Features dennoch ohne Überarbeitung ins Spiel kamen, führte zu großer Unzufriedenheit. Genau die erwarteten Probleme kamen nämlich im Laufe von Battle for Azeroth zum Tragen. Deshalb musste Blizzard auch viele ungeplante „Notfall-Systeme“ einführen, wie etwa die Essenzen für das Herz von Azeroth.

Shadowlands setzt viel Feedback um

So ist es gerade in Shadowlands: Obwohl WoW: Shadowlands technisch gesehen noch in der Alpha ist und noch nicht einmal alle Gebiete spielbar sind, hat Blizzard bereits viel Feedback umgesetzt. Die Entwickler posten regelmäßig Updates zu ihren Gedanken, Ideen und Überlegungen. Viel Feedback wird dabei direkt umgesetzt oder zumindest ausprobiert. Hier ein paar Beispiele:

Torghast wurde mehrfach überarbeitet: Torghast ist eines der neuen Endgame-Features von WoW. Ein (quasi) endloser Dungeon, in dem Spieler immer neue Fähigkeiten erlangen und jede Menge Boni freischalten können – wie Zauber, die 10.000 Jahre lang andauern. Dort gibt es auch Komponenten für legendäre Items, ansonsten aber nur eine Menge kosmetische Belohnungen.

In Torghast gibt es viele lustige Effekte.

Blizzard hatte nach ersten Tests einen „Soft-Timer“ eingebaut, der Gegner immer härter und den Spieler über Zeit schwächer macht. Nach negativem Feedback der Spieler wurde das System verworfen – Zeitdruck soll kein Faktor in Torghast sein.

Auch der Wunsch der Spieler, einen „Endlos-Modus“ zu haben, der nur für Prestige-Belohnungen wie kosmetische Items und Titel funktioniert, haben die Entwickler bereits umgesetzt. So gibt es jetzt eine klare Trennung zwischen den „kurzen“ Zellenblocks, in die man für legendäre Ausrüstung muss und den endlosen Gängen von Torghast, die man nach Lust und Laune erkunden kann.

Klassen werden aufgepeppt: Ohne die Azerit-Fähigkeiten und Boni aus BfA fühlen sich einige Klassen unvollständig an, obwohl Blizzard schon ein paar Überarbeitungen vorgenommen hat. Anstatt sich darauf nun auszuruhen, schauen die Entwickler sich gerade Feedback zu allen Spezialisierungen an. So wurden erst kürzlich die Phönixflammen allen Feuermagiern gegeben und mit einer neuen Aufgabe versehen – es kann nun gezielt den „Entzünden“-Debuff an Gegner in der Nähe verteilen.

Feuermagier haben einen neuen Zauber bekommen. Phönixflammen ist (aktuell) für alle Feuermagier zu haben.

Mehr Kontrolle beim Fortschritt: Die Aussicht auf mehr Kontrolle bei der wöchentlichen Beute basiert ebenfalls auf Feedback der Community. Die wöchentliche Kiste für das Absolvieren von „Mythisch+“-Dungeons spendiert dann eine Auswahl von drei unterschiedlichen Belohnungen. So wird die Chance minimiert, dass man etwa 7 Mal in Folge einen Gürtel bekommt und sich nur ärgert. Das hatten die Entwickler zwar schon auf der BlizzCon angekündigt, basiert aber auch auf Feedback der Spieler.

Hinzu kommen noch kleine Änderungen, wie etwa blaue Augen für Elfen – ein Wunsch, den Spieler seit Jahren haben.

WoW: Es sind diese Details, die Shadowlands richtig gut machen

Wenn Blizzard so bleibt, kann es nur gut werden

All das stimmt mich zumindest positiv. Blizzard beweist in der aktuellen Alpha, dass sie das Feedback aus der Community nicht nur hören, sondern auch dankbar annehmen und darauf basierend Änderungen einführen. Ob das letztendlich genügen wird, um Shadowlands zu einer der beliebteren Erweiterungen zu machen, bleibt natürlich abzuwarten. Sicher ist auch, dass Blizzards Bereitschaft für große Änderungen mit der Zeit abnehmen wird. Je näher wir dem Release von Shadowlands kommen, desto weniger Zeit bleibt für große Überarbeitungen.

Doch der aktuelle Kurs scheint der Richtige zu sein und beweist für mich, dass Blizzard es mit Shadowlands noch einmal wissen will. Wenn die Entwicklung so weitergeht – und danach sieht es bisher aus – steht uns mit Shadowlands eine der besten Erweiterungen überhaupt ins Haus.

Das hätte World of Warcraft dringend nötig.