WoW Shadowlands bekommt einen Zauber, der 10.000 Jahre lang hält

In WoW: Shadowlands hat ein Zauber eine besonders lange Wirkungsdauer. Stolze 10.000 Jahre muss man warten, bis er seine Wirkung verliert …

Manche Zauber in World of Warcraft haben eine lange Zauberzeit. Andere eine unerwartet lange Wirkungsdauer. Den neuen Rekord stellt hier aber wohl „Warden Shackles“ auf. Einmal gesprochen hat er nämlich eine Dauer von 10.000 Jahren – das sagt zumindest der Tooltip aus.

Was ist das für ein Zauber? Der Zauber „Warden Shackles“ ist eine Abwandlung der Dämonenjäger-Fähigkeit „Einkerkern.“ Diese sperrt eigentlich einen Dämon, einen Humanoiden oder ein Wildtier für eine Minute ein und nimmt die Kreatur somit aus dem Kampf – ein recht simpler Crowd-Control-Effekt.

Eine Dauer von 10.000 Jahren … da will man nicht Opfer sein.

„Warden Shackles“ ist eine der Anima-Kräfte aus der neuen Erweiterung Shadowlands und dem Turm Torghast. Diese Kraft erhöht die Dauer von „Einkerkern“ auf satte 10.000 Jahre – das geht zumindest aus dem Datamining hervor.

Was hat das für einen Nutzen? Wenn man einen bestimmten Gegner nicht bekämpfen will, kann man diesen also permanent aus dem Kampf nehmen. Das macht es leichter, sich in Torghast Kämpfe auszusuchen, die man wirklich austragen will. Eigentlich sind Feinde nur für eine Minute durch Einkerkern aus dem Kampf genommen, doch so kann man sie quasi für den ganzen Aufenthalt in Torghast verbannen. Eine gute Möglichkeit, um unliebsame Feinde komplett zu vermeiden.

Hält das wirklich 10.000 Jahre? Nein und das hat vor allem den Grund, dass die Server einmal pro Woche (im Regelfall) neugestartet werden oder Wartungsarbeiten stattfinden. Dabei werden auch die Instanzen wie Torghast zurückgesetzt. Im schlimmsten Fall hält der Zauber also 7 Tage auf einem Ziel – und das auch nur, wenn ihr euch niemals in dieser Zeit ausloggt.

Die Dauer von 10.000 Jahren ist übrigens eine Anspielung auf den Dämonenjäger Illidan Sturmgrimm. Dieser war für 10.000 Jahre eingesperrt und wurde erst im Verlauf der Handlung von Warcraft III wieder befreit.

Hoffen wir, dass kein Spieler einen Weg findet, diesen Effekt durch einen Bug ins PvP zu schmuggeln – oder freuen wir uns auf die ersten Videos davon.