Mit WoW: Shadowlands kommen viele alte, lange verlorene Fähigkeiten zurück. So geil ist das aber nicht, findet und erklärt Cortyn von MeinMMO.

Die nächste Erweiterung von World of Warcraft wird mit großer Sehnsucht von den Spielern erwartet. Dabei dauert es vermutlich noch gut ein halbes Jahr, bis wir uns in die Live-Version der Schattenlande vorwagen können. Ein Feature, das viele Veteranen besonders freut, ist die Rückkehr von zahlreichen „alten“ Fähigkeiten, die Spezialisierungen im Laufe der Jahre verloren haben.

Doch ist das wirklich so toll? Ist das wirklich etwas, das World of Warcraft besser machen wird? Ich denke: Nein, das ist es nicht und erkläre euch gerne, warum ich das so sehe.

Als die Ankündigung auf der BlizzCon 2019 kam, dass mit Shadowlands viele alte Fähigkeiten zurückkommen werden, war ich erst einmal positiv eingestellt. Ich fand die Grundidee gut, dass Klassen sich in allen Spezialisierungen wieder ein paar Zauber teilen und quasi eine „gemeinsame“ Klassen-Identität entsteht. Immerhin hat es auch mich irgendwie gewurmt, dass mein Feuermagier keine Frostblitze mehr schießen kann oder mein Schattenpriester offenbar verlernt hat, wie man eine Blitzheilung wirkt.

Viele Fähigkeiten kommen zurück – aber ist das sinnvoll?

Jetzt war ich allerdings für einige Tage in der Alpha von Shadowlands unterwegs und konnte diese Rückkehr der alten Fähigkeiten testen. Ich muss ehrlich zugeben: So geil ist das wirklich nicht.

Dafür nehme ich zwei Beispiele von Klassen, die ich gerne spiele. Das sind zum einen der Magier und zum anderen der Todesritter. Beide bekommen eine Reihe von Zaubern und Fähigkeiten zurück und leiden dabei an unterschiedlichen Problemen.

Todesritter wird langweiliger, jeder kann alles

Beginnen wir mit dem Todesritter. Dieser bekommt in allen Spezialisierungen die Fähigkeit zurück, einen Ghul als Begleiter zu beschwören. In den letzten Jahren war das vor allem für Unheilig-Todesritter reserviert, die damit ein Pet hatten.

Blut- und Frost-Todesritter können den Ghul zwar nur alle zwei Minuten für jeweils eine Minute beschwören (also nur in 50% der Zeit), haben damit aber einen interessanten, neuen Damage-Cooldown bekommen. Dadurch fühlt sich der Ghul des Unheilig-Todesritters automatisch weniger interessant an.

Ghule für alle – macht es das besser?

Das ist im Grunde ein Schritt in die Richtung „Jede Spezialisierung kann alles“ und sorgt dafür, dass eine bestimmte Spezialisierung (nämlich Unheilig) automatisch langweiliger erscheint. Zumindest für mich.

Magier hat Zauber, die er niemals verwenden wird

Beim Magier erschafft die Rückkehr der Fähigkeiten ein ganz anderes Problem. Dort habe ich nun nämlich eine Reihe von Zaubern in der Leiste, die ich grundsätzlich niemals verwenden werde.

Alle Magier bekommen Zugriff auf die folgenden vier Fähigkeiten:

Feuerschlag (ein Instant-Schadenszauber)

Frostblitz (ein Zauber mit Zauberzeit, der Schaden verursacht und das Ziel verlangsamt)

Frostzauberschutz (Schutzzauber, der Frostschaden absorbiert)

Feuerzauberschutz (Schutzzauber, der Feuerschaden absorbiert)

Betrachten wir das Ganze nun aus Sicht eines Arkanmagiers.

Zurückkehrende Fähigkeiten – aber wie sinnvoll ist das denn wirklich?

Als Arkanmagier erfüllt der Feuerschlag keinen Nutzen. Ein Spontanzauber, der „soliden“ Schaden verursacht, den habe ich schon. Ich kann Arkane Explosion wirken oder meinen Arkanbeschuss abfeuern, je nach Distanz. Beide Zauber erfüllen ihre Rolle besser.

Noch unnützer ist der Frostblitz. Klar ist es toll, als Magier einen Verlangsamungseffekt zu haben. Doch als Arkan-Magier habe ich den bereits. Der Zauber „Verlangsamen“ ist ein Spontanzauber und erfüllt diese Rolle besser als der Frostblitz.

Diese beiden Zauber erfüllen schlicht gar keinen Nutzen bei einem Arkanmagier, außer man konstruiert sich superspezifische Sonderfälle, etwa im PvP.

Sicher gibt es ein paar Nischen-Augenblicke, in denen der Frost- oder Feuerzauberschutz sinnvoll als Ergänzung für die Barriere ist. Doch das wird so selten der Fall sein, dass die Buttons eigentlich nur Platz verbrauchen. Wenn ich richtig Schaden absorbieren will, habe ich ja bereits meine von der Spezialisierung abhängige Barriere. Die frisst nicht nur mehr Schaden jeder Sorte, sondern ist dabei auch effektiver und gewährt Bonuseffekte, wie reflektierten Schaden.

Als Arkanmagier hat man wieder viele Fähigkeiten, die man niemals benötigt.

Das Ende vom Lied ist hier, dass mein Magier einfach nur 4 „neue“ Zauber in der Leiste hat, die aber quasi niemals Verwendung finden. Und Zauber, die quasi nie Verwendung finden, wurden zu Recht aus Spezialisierungen gestrichen.

WoW „klaut“ eines der besten Addon-Features, bringt es selbst

Ausnahmen gibt es doch

Klar gibt es ein paar zurückkehrende Fähigkeiten, die richtig cool sind. Ein Beispiel davon ist „Gedanken besänftigen“ vom Priester. Wer sich daran nicht mehr erinnert: Der Priester kann diesen Zauber auf Humanoide und Drachkin wirken, die daraufhin einen verringerten Aggro-Radius haben. Das dürfte vor allem in Zeiten von „Mythisch+“-Dungeons richtig cool sein und ist eine sinnvolle Ergänzung. Das ist etwas Einzigartiges, was die Klasse vielseitiger macht.

Die Arkane Explosion, die alle Magier ebenfalls bekommen, kann ich durchaus für sinnvoll erachten.

Auch dass Jäger wieder die Augen des Wildtiers bekommen und ihr Pet erneut direkt kontrollieren können, ist sicher cool. Das wird nur selten einen spielerischen Nutzen haben, macht aber den „Fluff“ der Klasse aus und ist einfach eine nette Spielerei.

Gedanken besänftigen für Priester ist eine der coolen Ausnahmen, die wirklich sinnvoll sind.

Einen Schritt vor, zwei Schritte zurück: Shadowlands bringt viele Neuerungen, die ich interessant und sinnvoll finde. Auch wenn die Pakte jetzt schon von „Min-Maxern“ in der Kritik stehen, finde ich die Idee gut. Vier unterschiedliche Gruppierungen, die ein ganzes Set an kleineren und größeren Buffs, Fähigkeiten und Vorzügen mit sich bringen.

Bestimmt wird es auch hier für jede Klasse ein Optimum geben, aber das dürfte sich nur um wenige Prozente unterscheiden. Für mich sieht das nach einer tollen Auswahl mit viel Freiheit aus, die das Spiel wirklich „voran“ in eine coole Richtung bringt, die etwas Neues ausprobiert.

Umso mehr wundert es mich, dass Blizzard viele Fähigkeiten der Klassen zurückbringt. Denn dieses Zurückbringen wäre nur dann sinnvoll, wenn die Zauber auch einen richtigen Nutzen haben. Ein volles Zauberbuch zu haben, nur damit es voll ist, hilft doch niemandem.

Außer vielleicht ein paar Nostalgikern, die sich wie ein Schnitzel darüber freuen, endlich wieder einen Frostblitz als Feuermagier zu werfen, um Erinnerungen an ihre alte „Molten Core“-Raidtage aufzufrischen.

Oder wie seht ihr das Ganze?