Die Ohrenlänge der Elfen in World of Warcraft wird sich bald ändern – zumindest dann, wenn man das will. Neue Anpassungen machen es möglich.

Hand aufs Herz: Elfenohren liebt oder hasst man. Doch in World of Warcraft gab es bisher keine Möglichkeit, die „besten Stücke“ von Elfen zu beeinflussen. Mit Shadowlands wird sich das ändern, denn eine Reihe von neuen Anpassungen wurden gefunden. Diese Anpassungen sind Teil des neusten Builds der Alpha-Version.

Die vielen neuen Charakter-Anpassungen sind eine der großen Neuerungen von Shadowlands.

Was wurde gefunden? Die Dataminer von wowhead haben aus den Spieldateien bereits einige Neuerungen ausgelesen. Blutelfen bekommen nicht nur eine Reihe cooler, neuer Frisuren und Schmuckstücke spendiert, sondern können künftig wohl auch die Länge ihrer Ohren anpassen. Gegenwärtig gibt es drei Einstellungen.

Hier die Bilder der männlichen Blutelfen-Ohren:

So groß sind die Unterschiede. Bildquelle: wowhead

Hier die Bilder der weiblichen Blutelfen-Ohren:

Auch die Frauen haben mehr Auswahl. Bildquelle: wowhead

Aber auch einige der anderen Neuerungen können sich sehen lassen, wie etwa diese schicken neuen Frisuren (sogar mit sexy Diadem):

Demnächst mit Krönchen – einfach schick!

Aktuell ist es nicht möglich, in der Alpha von Shadowlands einen Blutelfen-Charakter zu erstellen – daher lässt sich noch nicht zu 100% sagen, welche dieser Anpassungen wirklich für Spieler kommen werden.

Ob Nachtelfen ähnliche Anpassungen bekommen, ist noch nicht bekannt.

Erinnert fast an Trolle, oder? Aber von denen stammen Elfen ja ab …

Rollenspieler freut’s besonders: Vor allem Rollenspieler scheinen sich über diese neuen Anpassungen zu freuen. Zum einen ist es damit möglich, die Elfen weiter zu individualisieren. Zum anderen wollen viele Spieler schon lange die Möglichkeit, optisch eher wie ein „Halbelf“ auszusehen. Deutlich kürzere Ohren dürften bei diesem Unterfangen helfen.

Bedenkt bitte, dass es sich hierbei noch um Informationen und Daten aus der Alpha handelt. Ob das wirklich alles so in die Live-Version kommt, bleibt noch abzuwarten.

Werdet ihr die Ohren eurer Elfen zurechtstutzen? Oder ist länger immer besser?