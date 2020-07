WoW Shadowlands: Einige der schönsten Waffen sind wohl für Noobs

Mit Shadowlands bekommt World of Warcraft einige richtig schicke, traditionelle Waffen. Doch die gibt es wohl nur für Neulinge …

In World of Warcraft Shadowlands gibt es eine Vielzahl von neuen, imposanten Waffenmodellen und cooler Ausrüstung. Doch einige der hübschesten Gegenstände gibt es wohl nicht in den neuen Endgame-Gebiete wie Bastion oder dem Ardenwald, sondern exklusiv für neue Charaktere. Darauf lässt zumindest aktuelles Datamining schließen.

Neue, simple aber schicke Schwerter.

Was wurde gefunden? In den Spieldaten der Beta von Shadowlands wurden zahlreiche neue Waffen-Modelle entdeckt, die den Zusatz „Newplayer“ in ihrer Beschreibung haben. Die Dataminer von wowhead haben die neuen Waffen bereits aus den Dateien ausgelesen und konnten so einen ersten Blick auf das Design der Waffen erhaschen.

Der Stab für Mönche – ziemlich cool.

Es handelt sich dabei um recht simple Waffen und Schilde, die ohne viel „Bling-Bling“ daherkommen – allerdings in schicker HD-Optik. Traditionelle Fantasywaffen im Stil der Horde und Allianz, einige sogar mit markanten Logos oder Verzierungen der entsprechenden Fraktion.

Neues Transmog für alle Spieler?

Wo wird es die Waffen geben? Am wahrscheinlichsten ist, dass es die neuen Modelle als Start-Ausrüstung auf der Insel „Exile’s Reach“ geben wird. Die verschiedenen Varianten dieser Modelle dürften dann Questbelohnungen sein, die Spieler sich im Verlauf der Intro-Erfahrung verdienen.

Traditionelle Äxte, wie sie die Orcs in Warcraft 3 benutzen.

Immerhin erzählt die Geschichte von Exile’s Reach ein eher „klassisches“ Warcraft-Abenteuer, das von – mehr oder weniger – gewöhnlichen Soldaten der Horde und Allianz gespielt wird, lange bevor die Charaktere zu großen Helden werden. Dass hier eher Belohnungen mit gewöhnlichem Look vergeben werden, scheint also logisch.

Neue Gleveln gibt es wohl auch – selbst wenn Dämonenjäger da gar nicht starten.

Wie kommt man nach Exile’s Reach? Nur neue Charaktere können diese Insel betreten. Exile’s Reach ist ein neues Startgebiet für alle neuen Charaktere und geht von Stufe 1 bis 10. Ganz neue Spieler müssen zwingend in diesem Gebiet anfangen, Veteranen können auch die „alten“ Startgebiete wählen.

Ein klassischer Streitkolben – aber richtig cool!

Blizzard, pls Ehrlich gesagt machen mich die neuen Waffen-Modelle richtig glücklich. Ich wünsche mir schon lange Waffen, die ein wenig gewöhnlicher aussehen und eher dem entsprechen, was ein „durchschnittlicher Charakter“ in der World of Warcraft tragen würde, der eben nicht der auserwählte Held ist. Klar, solche Waffen findet man vor allem in den alten Startgebieten, dort aber in verdammt schlechter Auflösung. Vor allem die coolen Schilde für Horde und Allianz dürften auch bei manch einem Spieler auf Maximalstufe Anklang finden – sind sie doch im traditionellen Look der Truppen aus Warcraft 3. Ich kann nur hoffen, dass diese Modelle auch für die Transmogrifikation freigegeben und nicht nur für „weiße“ Waffen verwendet werden – denn dann könnten Spieler sie nicht im Kleiderschrank benutzen. Und das wäre verdammt schade, denn dafür sehen sie einfach zu gut aus. Cortyn Nightshade

Transmog-Fetischist

Was haltet ihr von diesen neuen Waffen-Modellen? Würde euer Charakter sie tragen wollen?