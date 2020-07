WoW: Blizzard klaut euch bald den XP-Bonus der Erbstücke

Der Bonus auf Erfahrungspunkte von den Erbstücken in WoW verschwindet. Offenbar hat Blizzard andere Pläne für diese Ausrüstung.

Wer in World of Warcraft besonders schnell leveln will, der deckt seine Charaktere mit Erbstücken ein. Die sind nicht nur auf allen Stufen starke Ausrüstung, sondern bieten in vielen Fällen auch noch XP-Boni von 5 %-10 % – je nach belegtem Slot. Das reduziert die Level-Zeit drastisch. Doch genau dieser Bonus ist bald Geschichte.

Woher stammt die Info? In einem Interview mit dem Streamer MrGM sprach Morgan Day von Blizzard darüber. Demnach wurde der XP-Bonus von Erbstücken entfernt. In Zukunft bekommt ihr also keine zusätzlichen Erfahrungspunkte mehr, wenn ihr Erbstücke tragt und dabei Monster tötet oder Quests abschließt. Diese Änderung wird wohl mit Patch 9.0 kommen, also dem Pre-Patch der nächsten Erweiterung Shadowlands.

Was kommt stattdessen? Wie Blizzard diese Bonus-Erfahrung ersetzten will, ist noch nicht ganz klar. Die Entwickler wollen etwas erschaffen, das „auf ähnliche Weise nützlich und einzigartig“ ist. Was genau das sein wird, wurde aber noch nicht verraten. Es wirkte auch so, als habe Blizzard noch keine konkreten Pläne dazu und probiere noch mehrere Ideen aus.

Einige Spieler sind wütend und wollen ihren XP-Bonus nicht verlieren.

Erste Reaktionen sind negativ: Die Kommentare der Spieler sind überwiegend negativ. Viele beschweren sich jetzt schon, dass sie mehrere Hunderttausend Goldstücke in ihre Sammlung an Erbstücken gesteckt haben, um Twinks schnell leveln zu können. Nun den Hauptgrund für diese Items zu verlieren fühlt sich schlecht an. Den meisten fehlt aktuell auch eine Vorstellung, wie Blizzard diesen Bonus sinnvoll ersetzen will. Es kann also nicht schaden, alle aktuell aktiven XP-Boni noch zu verwenden.

Allerdings gibt es auch eine Gruppe Spieler, die das nicht so dramatisch findet. Immerhin wird mit Shadowlands der Level-Prozess ohnehin überarbeitet und gekürzt, sodass die fehlenden Bonus-XP vielleicht gar nicht ins Gewicht fallen. Solch irren Level-Rekorde in knapp 4 Stunden sind dann aber wohl nicht mehr möglich.

Was haltet ihr vom Verschwinden des XP-Bonus? Ist das gar nicht so wild? Oder eine schreckliche Sache, die Blizzard nochmal dringend überdenken sollte?