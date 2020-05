WoW: Level-Rekord schon wieder gebrochen – Weniger als 4 Stunden

In World of Warcraft geht das Leveln fix. Doch ein Spieler bricht in Shadowlands alle Rekorde. Jetzt braucht er nur weniger als 4 Stunden …

Mit World of Warcraft: Shadowlands wird die Level-Erfahrung komplett überarbeitet. Der Spieler DesMephisto ist aktuell in der Alpha unterwegs und bricht einen Level-Rekord nach dem anderen. Erst vor einigen Tagen hatten wir darüber berichtet, dass er in 5 Stunden und 37 Minuten von Level 10 auf Level 50 gelevelt hat (entspricht Level 20-120 in der Live-Version). Jetzt hat er auch diesen Rekord noch einmal locker gebrochen.

Was ist das für ein Rekord? DesMephisto hat einen neuen Charakter als Verbündetes Volk in der Erweiterung „Warlords of Draenor“ gelevelt. Er brauchte dort nur 3 Stunden und 37 Minuten – damit ist er satte 2 Stunden schneller als mit seinem alten Rekord in den Gebieten von Battle for Azeroth.

Das Leveln in den alten Gebieten geht in der Alpha von Shadowlands gerade sehr schnell.

Warum geht das Leveln noch schneller? Seit dem letzten Update der Alpha ist das Feature der „Chromie-Zeit“ aktiv. Spieler können sich nun eine Erweiterung nach Wahl aussuchen und alleine anhand dieser Erweiterung leveln.

DesMephisto entschied sich hier für Draenor. Dort liegen besonders viele Schätze herum und es gibt eine hohe Dichte an Bonusmissionen, die viele Erfahrungspunkte gewähren. Zusätzlich gibt es besonders in Gorgrond eine Reihe von Elite-Gegnern, die jeweils einen Quest-Starter droppen und so zahlreiche XP „nebenbei“ versprechen.

Bleibt das so? Das ist eher unwahrscheinlich. Blizzard will, dass alle Optionen ungefähr die gleiche Level-Geschwindigkeit bieten und man – mehr oder weniger – alle Gebiete einer Erweiterung durchspielen muss. Es ist also davon auszugehen, dass die XP in Draenor noch deutlich nach unten skaliert werden und die notwendige Zeit in einem kommenden Patch noch steigt.

Es muss klar gesagt werden, dass die aktuelle Skalierung noch nicht final aussieht und viele Feinheiten noch nicht optimal sind. So lässt sich der Garnisonsruhestein erst ab Stufe 35 benutzen, obwohl man ihn bereits ca. auf Stufe 12 erhält.

Fändet ihr diese neue Level-Geschwindigkeit gut und sinnvoll? Oder sollte Blizzard die Dauer der Level-Phase drastisch verlängern?