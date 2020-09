WoW schafft den „Bonus Roll“ ab – Weniger Beute in Shadowlands?

Die Extra-Chancen auf gute Beute in World of Warcraft verschwinden. Doch das gefällt nicht allen Spielern, immerhin geht dabei Loot flöten.

Die „Bonus Rolls“ sind in World of Warcraft fester Bestandteil der Beuteverteilung und eine nette Gelegenheit für zusätzliche Beute. Mit der kommenden Erweiterung Shadowlands wird diese Möglichkeit allerdings gestrichen. Die Spielerschaft ist gespalten über diese Neuerung, denn es hat Vor- und Nachteile.

Was waren die Bonus Rolls? Seit der Erweiterung „Mists of Pandaria“ gibt es in WoW die Bonus Rolls oder auch Bonuswürfe. Die Spieler haben damit die Gelegenheit, beim Bezwingen von bestimmten Bossen im Endgame ein zweites Mal auf Beute zu würfeln. Das gab ihnen bisher die Möglichkeit, mehrere Gegenstände von einem Boss zu erhalten oder bei besonders viel Pech doch noch etwas Loot abzustauben. Die Bonus Rolls sind dabei streng begrenzt. Jeder Spieler kann pro Woche nur wenige davon verwenden. Eine Garantie auf Bonus-Loot gibt es übrigens nicht.

Wie ist das mit Shadowlands? Mit Shadowlands gehören die Bonuswürfe der Vergangenheit an. Das System wird nicht in die neuste Erweiterung übernommen. Damit entfällt auf der einen Seite die Bonuschance auf Beute, auf der anderen Seite aber auch die Verpflichtung, sich jede Woche Bonusmünzen anschaffen zu müssen.

Bonus Loot fällt weg – Aber auch RNG-Elemente wie Titanforging.

Warum macht Blizzard das? Die Entwickler wollen in Shadowlands die Philosophie „Beute ist einfach Beute“ verfolgen. Das heißt, es gibt keine zusätzlichen Effekte wie Titanforging oder besondere Proccs wie Verderbnis, die auf einem Gegenstand sein können. Die einzige Zufallskomponente ist dann noch, ob ein Item überhaupt droppt oder nicht – so, wie es auch in Classic, The Burning Crusade und Wrath of the Lich King der Fall war.

Auch Bonuswürfe waren im Grunde eine weiteres RNG-Element, das nun abgeschafft wurde.

Spieler sind gespalten: Die Ankündigung sorgt bei der Spielerschaft für gemischte Reaktionen und scheint die WoW-Community in zwei Lager zu spalten.

Die eine Gruppe freut sich darüber, dass das System wegfällt. Immerhin musste man sich die Bonuswürfe erst teuer erkaufen und wurde dann oft noch „bestraft“, weil der Bonuswurf nur ein paar mickrige Goldmünzen oder etwas Artefaktmacht einbrachte.

Die andere Gruppe ist eher enttäuscht. In Shadowlands gibt es ohnehin schon weniger Beute als in vorherigen Erweiterungen. Noch eine weitere Quelle für gute Ausrüstung zu verlieren, empfinden viele Spieler als übertrieben. Sie hoffen, dass Blizzard noch einlenkt und Bonus Rolls später wieder ermöglicht.

Wie ist eure Meinung dazu? Sollte es auch in Shadowlands Bonuswürfe geben?