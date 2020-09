WoW Shadowlands: Pre-Patch 9.0 kommt, so startet ihr den Download

Wie groß ist das Update? Der Shadowlands-Prepatch ist bereits stolze 20 GB groß. Je nach Internet-Verbindung dauert der Download also eine ganze Weile. Es lohnt sich also, den Download zu starten, damit ihr am Tag der Veröffentlichung nicht ewig warten müsst, bis die Spieldaten einsatzbereit sind.

Die achte große Erweiterung von World of Warcraft steht schon quasi in den Startlöchern. Doch bevor Shadowlands im Oktober seinen Launch feiert , gibt es zuerst den großen Pre-Patch 9.0. Der Hintergrund-Download davon ist bereits gestartet, sodass ihr den Patch bereits herunterladen könnt. Es dauert nicht mehr lange, bis die Änderungen aktiv werden.

