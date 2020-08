WoW: Wenn ihr alle Legendarys wollt, werdet ihr zu PvP „gezwungen“

Ihr wollt alle legendären Effekte in World of Warcraft Shadowlands? Dann werdet ihr um PvP nicht drumherum kommen.

Legendäre Gegenstände sind eines der wichtigen Features von World of Warcraft Shadowlands. Zwar können Spieler zu Beginn der Erweiterung nur ein einziges legendäres Item tragen, doch viele werden sich rasch eine große Sammlung anlegen wollen, um auf alle Gefahren vorbereitet zu sein. Das bedeutet jedoch auch, dass ihr euch Inhalten stellen müsst, die ihr vielleicht gar nicht spielen wollt – wie etwa PvP-Schlachten.

Was wurde gefunden? Um legendäre Gegenstände in Shadowland herzustellen, benötigen die Spieler mehrere Komponenten. Einige davon kommen aus dem Turm Torghast, andere wiederum können über Handwerksberufe hergestellt und dann an Mitspieler verkauft werden. Die wohl wichtigste Komponente, die legendäre Eigenschaft, kommt allerdings aus unterschiedlichen Quellen. Und eine davon wird eben auch PvP sein. Die Gegenstände können dann beim PvP-Händler gegen eine neue Ehrenwährung gekauft werden.

Diese Gegenstände sind ausschließlich beim PvP-Händler erhältlich. Eine andere Quelle wird es dafür dem aktuellen Stand nach nicht geben.

Legendäre Komponenten beim PvP-Händler. Bildquelle: wowhead

Ist das wirklich so schlimm? Das liegt wohl im Auge des Betrachters. Wer im Laufe von Shadowlands wirklich sämtliche legendären Gegenstände haben möchte, der dürfte mit dieser Situation unzufrieden sein. Allerdings sind die durch PvP erhältlichen legendären Effekte zumeist „Utility“, also reine Nützlichkeit. Sie haben wenig Auswirkungen auf direkten Schaden oder Heilung. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Effekte hier jemals ein „Best in Slot“ für PvE-Spieler sein werden. Die meisten dieser Effekte werden also wohl ohnehin vor allem für PvP-Spieler interessant sein.

Die legendären Items werden ein wichtiger Punkt in Shadowlands.

Um was für legendäre Effekte geht es? Die beim PvP-Händler verkauften legendären Effekte sind in den meisten Fällen auch im PvP besonders nützlich. Darunter fallen etwa folgende Effekte:

Krieger können mehr Aufladungen für ihren Heroischen Sprung erhalten.

Todesritter können einen zweiten Todesgriff innerhalb von 3 Sekunden nach dem ersten wirken.

Jäger erhalten 25 Fokus, wenn eine ihrer Fallen ausgelöst wird.

Die Effekte für die anderen Klassen liegen in einem ähnlichen Bereich, ihr könnt sie euch im Detail auf wowhead anschauen.

Wer sämtliche Legendary-Items haben will, sollte sich also darauf einstellen, auch PvP spielen zu müssen. Aber so ist es ja zumeist in WoW. Wer alles möchte, muss sich auch auf jede Art von Content einlassen können.

Was haltet ihr davon? Werdet ihr euch die PvP-Rezepte holen? Oder macht ihr darum einen Bogen und pfeift dann auf diese Effekte?