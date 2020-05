WoW: Shadowlands – So sollen Berufe euch dauerhaft Gold bringen

In WoW: Shadowlands könnt ihr mit Berufen langfristig Geld verdienen. Denn anders kommen Spieler gar nicht an ihre legendären Items.

Berufe sind in World of Warcraft im Laufe der Jahre ein leidiges Thema geworden. Eine Zeit lang waren sie quasi Pflicht für viele Klassen und gewährten starke Vorteile. Doch in den letzten Jahren fühlten sich Berufe eher vernachlässigt an. Nach der Start-Phase einer Erweiterung, konnten viele Handwerks-Berufe kaum noch etwas Sinnvolles herstellen, das sich verkaufen ließ. Mit Shadowlands wird sich das ändern und Berufe bekommen eine permanente Einnahme-Quelle – nämlich die legendären Items.

Was wurde gesagt? Im Interview mit WoWChakra sprach der Game Director auch ein wenig über legendäre Gegenstände in Shadowlands. Die sollen ein fester Bestandteil der Erweiterung sein und eines der Ziele der Spieler. Dafür müssen sie etwa Torghast erklimmen und Handwerksmaterialien aus dem Turm sammeln. Doch wichtiger ist, dass sie auch einen „Roh-Gegenstand“ haben, also etwa eine Leder-Tunika oder eine Robe mit dem Potenzial, ein legendäres Item zu werden.

Diese Roh-Gegenstände können Handwerker der entsprechenden Berufe herstellen und an andere Spieler verkaufen.

Dauerhafte Relevanz für Berufe

Legendary-Items anders als in Legion: Damit geht World of Warcraft auch einen ganz anderen Weg bei der Erstellung von Legendary-Items als noch in Legion. Hier gab es die meisten Gegenstände zu Beginn nur per Zufall. Hatte eine Klasse ein „Pflicht-Legendary“ und bekam das niemals, schaute sie in die Röhre. In Shadowlands kann auf jedes Legendary gezielt hingearbeitet werden. Das sorgt für ein klar sichtbares Ziel und mehr Kontrolle über die Beute der Spieler.

Für die legendären Items benötigt ihr Hilfe von Berufen – und die wollen sicher Cash!

Was bedeutet das? Im Klartext wird das heißen, dass Handwerksberufe (etwa Schneiderei, Schmiedekunst und Lederverarbeitung) über den kompletten Verlauf von Shadowlands hin gefragt sind. Immer wieder wird es Spieler geben, die bestimmte legendäre Items basteln wollen und dafür das Rohstück von einem der Berufe benötigen. Zumindest für diese Gegenstände sollte es also permanent einen Markt geben, der das eine oder andere Goldstück einbringt.

Wie genau sich das im Spiel auswirkt, sollten wir schon bald in der Alpha von Shadowlands sehen können. Wer selbst in die Alpha hineinschauen will, sollte sich dafür anmelden.

Findet ihr, dass das eine gute Lösung ist? Oder brauchen all diese Berufe noch mehr, um attraktiv zu bleiben? Wenn ja, was wäre das?