WoW: Hier ist das Revendreth-Cinematic, zeigt die skrupellose Herrschaft

Kommt da noch mehr? Durch das CGI-Bild des Kerkermeisters (Jailer) auf einem Spielemagazin kam die Theorie auf, dass es in den kommenden Wochen womöglich noch ein weiteres Cinematic gibt. Das könnte die Geschichte des Jailers genauer beleuchten und so etwas mehr Licht auf den Oberbösewicht von Shadowlands werfen. Wenn es soweit sein sollte, werden wir natürlich darüber berichten.

Die entsprechenden Seelen landen mit einem „Sündenstein“ auf dem Rücken in Revendreth und müssen dann Abbitte leisten. Das geschieht auf unterschiedliche Weise und dürfte viele an eine Art Fegefeuer erinnern – angenehm ist es meistens nicht.

Was ist Revendreth? Revendreth ist eines der unzähligen Reiche der Schattenlande. Hier landen Seelen, die zwar Sünden begangen haben, aber nicht grundsätzlich abgrundtief böse sind. Charaktere, die im Laufe ihrer Jahre einfach nur fragwürdige Entscheidungen getroffen haben oder deren gute Absichten mit „bösen“ Mitteln erreicht wurden, landen in Revendreth.

Im Vorfeld zur kommenden WoW-Erweiterung „Shadowlands“ veröffentlicht Blizzard kleine Cinematics, die einzelne Gebiete und ihre Hintergrundgeschichte vorstellen. Vor wenigen Minuten ist das letzte Cinematic „Nachleben: Revendreth“ erschienen und erklärt, was im merkwürdigen Vampir-Jenseits so abgeht.

