Dieses Video ist das beste Argument für WoW: Burning Crusade Classic

Mit einem neuen Trailer steigt die Vorfreude auf ein mögliches „The Burning Crusade“ in WoW Classic. Das Video stammt aber nicht von Blizzard, sondern von einem Fan.

In der Machinima-Szene gibt es einige Leute, die sich in den letzten Jahren einen Namen gemacht haben. Einer davon ist der YouTuber Hurricane, der alle paar Monate ein neues Video zu World of Warcraft ausbringt. Dieses Mal hat er sich dem Schwarzen Tempel aus „The Burning Crusade“ gewidmet und dabei alle Register gezogen. Das Video dürfte vieles übertreffen, was Blizzard an Trailern veröffentlicht hat.

Was ist da zu sehen? Das Video „Black Temple Trailer 2020“ erzählt eine fortlaufende Geschichte. Die Helden von Azeroth haben mit dem Fall von Naxxramas alle Gefahren beseitigt und drängen nun durch das Dunkle Portal in die Scherbenwelt. Hier werden nach und nach die Gefahren von Draenor gebannt – die Höllenfeuerzitadelle, der Schlangenschrein und auch das Auge werden gesäubert. Erst danach zieht die ganze Truppe weiter in Richtung des Schattenmondtals zum Schwarzen Tempel.

In einer Belagerung werden die Tore durchbrochen, woraufhin der eigentliche „Raid“ beginnt. Die verschiedenen Bosse werden alle kurz vorgestellt und sogar durch eine Geistheiler-Szene aufgelockert – denn Supremus ist auf einige der Champions draufgetreten.

Das Video endet mit getaner Arbeit der Helden, die sich in Shattrath eine kleine Ruhepause gönnen. Das wird jedoch getrübt, denn es öffnet sich das Portal nach Quel’Danas – dort stand der Sonnenbrunnen, der finale Raid von The Burning Crusade.

Wie viel Arbeit steckt in dem Video? Den eigenen Angaben nach hat Hurricane knapp 10 Monate an dem Video gearbeitet – und das sieht man dem finalen Werk auch an. Die Menge an kleinen Details sind beeindruckend. In vielen Szenen gibt es mehrere Dutzende Charaktere, die sich alle bewegen und eigene Animationen spendiert bekommen haben.

Ein besonderes Highlight: Während die Helden sich durch den Schwarzen Tempel kämpfen, verändert sich auch ihre Ausrüstung, die sie Stück für Stück durch die neue Beute ersetzen. So viel Liebe für einzelne Details ist ziemlich imposant und zeigt, wie viel Arbeit tatsächlich in diese 4 Minuten geflossen sind.

Was haltet ihr von dem Video? Bereitet es euch Lust auf Burning Crusade Classic?