WoW Patch 10.0.7: Neues Gebiet, Release, Beute – Das steckt im neuen Update

Patch 10.0.7 von World of Warcraft startet bald. Wir haben alle Infos zum nächsten Content-Update von Dragonflight.

World of Warcraft Dragonflight will ordentlich Content abliefern und das noch im Jahr 2023. Damit das gelingt, muss Blizzard deutlich häufiger als früher neue Updates raushauen. Der Patch 10.0.7 steht dabei quasi schon in den Startlöchern und bringt ein neues Gebiet und jede Menge neue Inhalte, die zumindest für eine Weile unterhalten dürften. Wir haben alle Informationen zum Patch 10.0.7 für euch gesammelt.

Das wichtigste zu Patch 10.0.7 in Kürze:

Ein festes Release-Datum steht noch aus, man spekuliert auf Ende März, Anfang April.

Der Patch bringt die „Verbotene Insel“ als neues Endgame-Gebiet.

Es gibt einen neuen, stark anpassbaren Ring, der für alle wohl „Best in Slot“ sein wird.

Der Patch 10.0.7 bringt keinen neuen Raid und auch keinen Dungeon.

Orcs und Menschen erhalten ihre Traditions- bzw. Vermächtnisausrüstung.

Mönche sind für mehr Völker verfügbar.

Wann erscheint Patch 10.0.7? Bisher hat Blizzard noch kein verlässliches Release-Datum genannt. Da der Patch allerdings einige Änderungen am Oster-Event in World of Warcraft bringt, spekulieren viele darauf, dass das Update noch vor dem Start dieses Events erscheint. Das wäre dann spätestens der 05.04.2023, bestätigt ist das allerdings noch nicht.

Neue Spielinhalte in Patch 10.0.7

Auch wenn Patch 10.0.7 nur ein „kleiner“ Content-Patch ist, der keinen Raid oder Dungeon mit sich bringt, gibt es doch eine Menge zu tun, das zumindest für ein paar Wochen unterhalten dürfte. Wir stellen euch die Haupt-Features des Updates vor.

Die Verbotene Insel – Rückkehr in das Startgebiet der Dracthyr

Die Verbotene Insel war bisher nur das Startgebiet der Dracthyr, wird mit Patch 10.0.7 aber für alle zugänglich. Es gibt viele neue Quests und einige frische Mechaniken, sowie natürlich „das Übliche“ – also Weltquests, jede Menge Schätze und seltene Feinde, die einzigartige Beute droppen können.

Die Gewölbe von Zskera

Die Gewölbe von Zskera werdet ihr nur Stück für Stück erforschen können, denn um neue Räume zu öffnen, braucht ihr Schlüssel, die ihr überall auf der Insel finden könnt.

Die Gewölbe bringen nicht nur einige interessante Rätsel mit sich, sondern auch interessante Details zur Story der Dracthyr, den Titanen und sogar den Naga und deren Königin.

Doch auch für alle anderen lohnt das Erforschen der Gewölbe, denn hier findet ihr die begehrten urzeitlichen Steine für den Onyxsockelring.

Die Schlüssel sind übrigens accountgebunden. Ihr braucht also keine Sorge haben, dass ihr etwas verpasst, wenn ihr einen Twink spielt – dieser kann seine gefundenen Schlüssel einfach an den Hauptcharakter weiterschicken.

Die Gewölbe von Zskera – ein ‘Dungeon’ nur für euch.

Der Onyxsockelring

Ein besonderes, neues System ist der Onyxsockelring. Der dürfte Veteranen ein wenig an die Lochkarte aus Mechagon erinnern, die man mit verschiedenen coolen Effekten füllen konnte. Ganz ähnlich funktioniert auch der neue Ring, der viele verschiedene Effekte mit sich bringen kann.

Die Sockel des Rings („Urzeitliche Steine“) müsst ihr euch erst auf der Verbotenen Insel verdienen, ihr könnt sie vornehmlich im Gewölbe von Zskera finden. Zwar gibt es hier einen gewissen Zufallsfaktor, allerdings könnt ihr auch gezielt auf spezielle Effekte hinarbeiten und diese nach Beliebten austauschen – die Sockelsteine verschwinden nämlich nicht, sondern können sicher herausgenommen werden.

Es ist davon auszugehen, dass der Ring für den Rest von Saison 1 das „Best in Slot“-Item für alle Klassen und Spezialisierungen sein wird, aber schon kurz nach dem Start von Saison 2 deutlich an Bedeutung verliert.

Es soll eine kleine Spielerei zum Ende der Saison sein, mit der Charaktere ihre Kraft etwas steigern können.

Neue Fraktion: Die Winterpelzfurbolgs

Bereits zum Launch von Dragonflight konntet ihr erste Bekanntschaft mit den Winterpelz-Furbolgs machen und den Ruf bei ihnen zumindest auf „Unfreundlich“ anheben. Mit Patch 10.0.7 geht es endlich weiter und die Furbolgs werden zu einer vollwertigen Fraktion.

Der erste Schritt ist allerdings, die ungewohnt komplizierte Sprache der Furbolgs zu entschlüsseln, um langsam aber sicher besser in Kontakt mit den pelzigen Kreaturen treten zu können. Für den Start der neuen Quest müsst ihr die Winterpelzfurbolgs aber bereits im Azurblauen Gebirge kennengelernt haben – wenn ihr das noch nicht erledigt habt, solltet ihr diese Nebenmissionen jetzt noch nachholen.

Die Verbotene Insel – ein neues Endgame-Gebiet für Dragonflight.

Neue Questreihe um Baine Bluthuf

Eine neue Questreihe dürfte vor allem Tauren-Fans auffallen, denn Baine Bluthuf reist in die Ebenen von Ohn’ahra. Dabei geht es stark um die Vergangenheit der Tauren, die ursprünglich fast von den Zentauren ausgelöscht wurden – aber auch einige spannende Geschichten der Vergangenheit treten ans Tageslicht und bringen mehr Hintergrundinformationen zu einem der ältesten Völker von World of Warcraft.

Traditionsrüstung der Orcs und Menschen

Nach langem Warten bekommen endlich auch Menschen und Orcs ihre Traditionsausrüstung spendiert. Damit einher geht eine besondere Questreihe, die sich mit dem Vermächtnis der Menschen und Orcs beschäftigt. Während Orcs einige Clans zusammenführen und Traditionen ehren müssen, geht es bei den Menschen darum, den Wald von Elwynn, Nordhain und ganz Sturmwind vor einem Feind zu retten.

Orcs und Menschen bekommen endlich ihre Traditionsrüstung.

Mehr Mönche für Azeroth

Mit Dragonflight hat Blizzard damit begonnen, immer mehr Klassen für alle Völker freizuschalten. Dieser Trend wird in Patch 10.0.7 fortgesetzt und bringt die Klasse „Mönch“ für weitere Völker. Künftig könnt ihr auch Mönche der folgenden Völker erstellen:

Goblins

Lichtgeschmiedete Draenei

Worgen

Damit sind alle Völker (außer den Dracthyr) in der Lage, Mönch zu spielen. Wer die verschiedenen Volks-Vorteile der Goblins, Lichtgeschmiedeten und Worgen mit einem Mönch kombinieren will, hat künftig die Gelegenheit dazu.

Überarbeitung von „Werbt einen Freund“

Kein wirkliches Hauptfeature, aber doch erwähnenswert: Das „Werbt einen Freund“-Programm wird überarbeitet und bekommt neue Belohnungen spendiert. Wie genau die aussehen werden, ist noch nicht bekannt, wird aber sicher in den nächsten Tagen veröffentlicht. Dann reichen wir diese Informationen nach.

Freut ihr euch schon auf Patch 10.0.7?