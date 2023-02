WoW: Dragonflight gibt Hinweise auf den Verlauf der Story – Eine alte Feindin kehrt zurück

Auf dem PTR von Patch 10.0.7 von World of Warcraft gibt es neue Infos. Eine „Königin“ kommt wohl bald zurück – und will über alles herrschen.

Mit Patch 10.0.7 bringt Blizzard jede Menge neue Story-Details, die bereits eine grobe Vorahnung ermöglichen, um zu erkennen, wie die Handlung weitergehen wird. Schon jetzt ist klar, dass wir mit Update 10.1 vermutlich in ein unterirdisches Gebiet kommen werden. Doch noch mehr Hinweise wurden auf dem PTR von Patch 10.0.7 gefunden. Denn wie es scheint, kommt eine alte Widersacherin bald zurück und bringt jede Menge geschuppter Freunde mit sich.

Was wurde gefunden? In Patch 10.0.7 treffen wir auf die ersten Naga auf den Dracheninseln. Sie sind auf der verbotenen Insel und in einigen Höhlen zu finden. Besonders spannend ist, dass in einer der Naga-Höhlen ein Buch gefunden werden kann mit dem Namen „Ein Lied der Tiefe“. Hier ist der übersetzte Text:

Ein Lied der Tiefe (Seite 1) Erhebt euch, erhebt euch! Unsere Königin ruft hinter dem Schattenschleier nach uns. Sie hat den Kreis der Sterne überwunden und badet in ihrer ewigen Erhabenheit! Die Zeit, auf die wir so lange gewartet haben, ist nah. Selbst jetzt versammelt der Vorbote die Kinder des ersten Fleisches um zurückzuerlangen, was verloren war. Sie müssen sich an ihre Schwüre erinnern und jenen dienen, denen sie Treue geschworen haben. (Seite 2) Während sie sich in der Tiefe plagen, werden wir an die Küsten der Drachenlande reisen, zur gesegneten Insel auf welcher der Weltenbrecher die Einflüsterungen zuerst annahm. Wenn ein Sturm sich zurückzieht, erhebt sich ein anderer. Die Fackeln wurden entzündet. Die Geheimnisse, die er vergraben hat, werden wie Dolche in die Herzen seiner Art bohren! (Seite 3) Der Vorbote spricht von einer ursprünglichen Macht, die das Ende der Ordnung sucht. Solch ein Zorn kann geleitet werden, um unseren Zwecken zu dienen. Ein Hunger, verloren in den Zeiten, wird zurückgebracht werden. Ein dunkles Herz, das gebrochen zurückgelassen wird, wartet darauf, dass man es an sich nimmt. (Seite 4) Wenn diese Dinge geschehen sind, wird der Vorbote die finale Prophezeiung erfüllen und die Erweckung vervollständigen. Erst dann soll unsere Königin zurückkehren um über die Sea, die Himmel und die Erde zu herrschen. Wir müssen uns vorbereiten. Erhebt euch, erhebt euch! Bald wird alles, das verborgen war, offenbart werden.

Beachtet bei dieser Übersetzung, dass wir noch nicht exakt wissen, wie einige Worte in der deutschen Fassung lauten werden. So könnte „der Vorbote“ genauso gut „die Vorbotin“ sein – das geht aus dem englischen Original leider nicht hervor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Was bedeutet das? Auch wenn der Text – wie so oft in World of Warcraft – sehr kryptisch gehalten ist, wird fleißig über die Bedeutung gerätselt. Zumindest bei einer Rolle scheint man sich einig zu sein. Die „Königin“ von der die Rede ist, dürfte Azshara sein. Denn das Buch wird in einer Höhle der Naga gefunden. Sie haben eine Königin und gerade Azshara wird förmlich vergöttert, sodass Beschreibungen wie „sie badet in ihrer eigenen Herrlichkeit“ perfekt passen.

Die “entzündeten Fackeln” sind schon seit vielen Jahren ein Thema und wurden bereits in Legion angekündigt. Das scheinen die Schwursteine zu sein, die wir in 10.0 aktiviert haben. Ihre Form ähnelt denen einer Fackel.

Königin Azshara auf dem Vormarsch – kehrt sie bald zurück?

Umstrittener ist die Rolle des „Vorboten“, auch wenn viele hier Alexstrasza sehen. Sie versammelt gerade die „Kinder des ersten Fleisches“ – das sind strenggenommen alle Lebenden auf Azeroth, also die Helden. Das „erste Fleisch“ waren die Alten Götter und nur durch den Fluch des Fleisches gibt es die verschiedenen Völker Azeroths überhaupt. Die “ursprüngliche Macht”, die das “Ende der Ordnung” sucht, dürften die Primalisten unter Leitung der Urinkarnationen sein. Alexstrasza könnte sich im Zorn verlieren und so anfällig für Manipulation werden.

Auch wenn es mehrere Theorien und Interpretationen gibt, scheint diese die gängigste zu sein.

Das wahrscheinlichste ist also: Während wir in Patch 10.1 „in der Tiefe“ sind, werden die Naga zuschlagen und etwas auf den Dracheninseln bergen, das dann in einem kommenden Patch für Chaos sorgen wird.

Was genau sie vorhaben, ist noch ungewiss. Manch einer glaubt es ist eine Wiederbelebung eines Alten Gottes, andere sind der Ansicht, dass die Bestie Galakrond wiedererweckt werden soll.

In jedem Fall legt Blizzard hier wieder kleine Hinweise, um die Story der Zukunft anzuteasern … oder uns alle auf eine falsche Fährte zu führen.

Was ist mit Azshara passiert? Die einstige Königin der Nachtelfen und jetzige Anführerin der Naga, haben wir zuletzt in Battle for Azeroth gesehen. Dort half sie dem alten Gott N’Zoth dabei, aus seinem Gefängnis befreit zu werden. Azshara wurde dabei jedoch besiegt und von N’Zoth durch ein schattenhaftes Portal gezogen. Anschließend trafen wir Azshara noch in Ny’alota, dem letzten Raid der Erweiterung. Hier wurde sie vom Boss „Xanesh“ gefoltert.

Als die Spieler den Boss besiegt haben, befreite sich Azshara und verkündete, dass sie „genug von Mittelsmännern und Herolden“ habe. Der „wahre Thron der Macht ruft“ und sie „beabsichtige, diesen für sich zu beanspruchen“. Und offenbar ist diese Zeit gekommen.

Was glaubt ihr, hat der Text zu bedeuten? Wie geht die Story von Dragonflight weiter?