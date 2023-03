Ein neues Item in WoW klaut euch Werte, macht einen Egoisten stärker

World of Warcraft denkt sich neue, fiese Items aus. Dieses hier könnte richtig Drama bedeuten, denn ihr macht eure Mitspieler damit schlechter …

World of Warcraft bringt immer mal wieder ein paar besondere Gegenstände mit speziellen Effekten, die von Spielerinnen und Spielern heißbegehrt sind. Doch mit dem kommenden Patch 10.1 Glut von Neltharion nimmt das neue Dimensionen an. Denn dort wollt ihr sicherstellen, dass nur ihr einen ganz speziellen Umhang besitzt, nicht aber eure Mitstreiter.

Denn der Umhang macht euch immer mächtiger, während er den anderen Spielern ihre Werte klaut und damit ihre Leistung schmälert.

Was genau macht der Umhang? Der Umhang ist ein ziemlicher sonderbar. Denn sein Anlegen-Effekt besagt:

„Wann immer ein Verbündeter in der Nähe Schaden erleidet, besteht eine Chance, dass die Stimme Euch anruft. Nachdem ihr den Ruf 10-mal gehört habt, erliegt ihr ihrem Einfluss vollends und raubt 157 des niedrigsten Sekundärwerte von vier Verbündeten in der Nähe. Ihr erhaltet den gestohlenen Betrag plus 1576 eures höchsten Sekundärwertes für 8 Sekunden.“

Oder einfacher gesagt: Der Umhang raubt euren Mitspielern in der Nähe Werte wie Tempo, kritischer Trefferwert, Vielseitigkeit und Meisterschaft und gibt sie zeitweise eurem Charakter.

Gibt es einen Nachteil für den Träger? Ja, den gibt es. Auffällig ist nämlich, dass der Umhang keine Ausdauer hat. Ihn zu tragen schmälert also euren Pool an Lebenspunkten deutlich und das könnte gerade in heilintensiven Momenten der Grund sein, warum ihr ins virtuelle Gras beißt, eure Mitspieler aber noch nicht. Daher ist es gleich aus mehrerer Hinsicht ein Risiko, diesen Umhang zu verwenden.

Wo bekommt man den Umhang? Der Umhang „Voice of the Silent Start“ ist als „sehr seltene“ Beute markiert, er wird also nur in einem Bruchteil aller Kills droppen und wohl ein ziemlich seltener Anblick sein. Er kann bei Schuppenkommandant Sarkareth droppen – das ist einer der späteren Bosse des Raids und dürfte für die meisten Gilden zu Beginn nicht erreichbar sein.

Man kann sich wohl jetzt schon das Drama ausmalen, das beginnt, wenn ein Charakter die „perfekten Logs“ des ehrgeizigen Schurken ruiniert, weil der Umhang ihm gerade in der entscheidenden Phase ein wenig Tempo geraubt hat.

Was haltet ihr von einem solchen Item? Eine coole Idee, die ein bisschen Pepp in den Raid bringt? Oder werdet ihr Gruppen meiden, in denen eure Mitspieler diesen Umhang tragen?