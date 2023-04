WoW bringt die größte Änderung an „Mythisch+“ seit 6 Jahren, macht alles entspannter

World of Warcraft will den Spielern mehr Zeit geben. Mythisch+ wird entspannter und der „Stress“ kommt erst viel später dazu.

Auch wenn Blizzard beim „Mythisch+“-System nicht alle Änderungen umsetzt, die von der Community von World of Warcraft gewünscht sind, versuchen die Entwickler doch neue Dinge. Die aktuellste Version von Patch 10.1 Glut von Neltharion auf dem PTR hat deswegen einige Änderungen und verändert „Mythisch+“ ziemlich drastisch. Denn in Zukunft habt ihr weniger Affixe und die kommen erst deutlich später.

Was wird geändert? Mit dem nächsten Patch ändert sich, ab welchen Stufen Affixe im Bereich „Mythisch+“ hinzugefügt werden. Das ganze System wird nämlich breiter aufgefächert, sodass ihr erst später mit mehreren Affixen zu tun habt. Künftig ist es wie folgt:

Der 1. Affix (Tyrannisch oder Verstärkt) erscheint weiterhin zum Start, direkt auf Stufe 2.

Der 2. Affix wird auf Stufe 7 hinzugefügt.

Der 3. Affix wird auf Stufe 14 hinzugefügt.

Ab Schlüsselsteinstufe 14 und aufwärts habt ihr künftig also das Maximum von 3 Affixen in einem Dungeon aktiv.

Kurz dazu der Vergleich: Aktuell ist es so, dass Affixe auf den Stufe 2, 4, 7 und 10 hinzukommen, sodass ihr bereits ab Stufe 10 das Maximum von 4 Affixen in einem Dungeon habt. Das gehört bald der Vergangenheit an.

Ein saisonaler Affix entfällt nämlich vollständig in Saison 2 von Dragonflight.

Warum macht Blizzard das? Blizzard verfolgt damit gleich mehrere Ziele.

Zum einen ergibt die neue Aufteilung mehr Sinn in Verbindung mit der Belohnugsstruktur. Mythische Schlüsselstein-Dungeons geben bis Stufe 20 immer besser werdende Ausrüstung als Beute. Da ergibt es Sinn, die zusätzlichen Schwierigkeiten über den Bereich von 20 Stufen besser aufzuteilen.

Der zweite Grund ist, dass man Spielerinnen und Spielern mehr Zeit geben will, um sich an Dungeons zu gewöhnen und diese zu erleben, ohne von den Affixen und der daraus entstehenden, zusätzlichen Komplexität überwältigt zu werden.

Letzteres ist vor allem später im Verlauf einer Saison immer ein Problem. Denn auf niedrigeren Stufen pflügen gut ausgerüstete Helden so schnell durch die Dungeons, dass man Bossmechaniken oder Besonderheiten als Neuling kaum noch zu sehen bekommt, weil die Bosse oft vor dem Einsatz der Fähigkeit sterben. Auf höheren Stufen wiederum ist man gleichzeitig mit so vielen Affixen beschäftigt, dass man kaum noch realisiert, was eigentlich Teil des Bosskampfes und was ein zusätzlicher Affix ist.

Die Lernkurve sollte damit deutlich angenehmer ausfallen und die Einstiegshürde für „Mythisch+“ gesenkt werden.

Was haltet ihr von dieser Änderung an Mythisch+? Eine gute Idee oder nur ein Tropfen auf dem heißen Stein?

Patch 10.1 erscheint übrigens schon Anfang Mai – und ist damit extrem schnell!